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Лукашенко собирает совещание по коронавирусу. А потом нам скажут, как всё хорошо?

Лукашенко собирает совещание по эпидситуации.

Об этом сообщает приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул Первого.

Канал передает, что мригласили эпидемиологов и вирусологов. Цель - выслушать все мнения и оценить обстановку.


Не исключено, что по итогам совещания мы узнаем очередной рецепт лечения смертельной инфекции, помимо трактора и водки с баней, а также уверения, что никаких проблем в Беларуси, в отличие от остального мира, просто нет.
"Белорусский партизан"
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