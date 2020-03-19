Мясникович забрал в Москву вице-губернатора Брестчины
Вице-губернатор Брестчины Андрей Клец, который более 5 лет отвечал за развитие промышленности в области, получил новое назначение.
Как сообщает "Вечерний Брест", с марта этого года он работает помощником председателя коллегии ЕЭК. Ну а саму структуру, которая координирует всю работу в Евразийском экономическом союзе, как известно, с недавних пор возглавляет бывший белорусский премьер и руководитель Совета Республики Михаил Мясникович. Почему выбор пал именно на Андрея Клеца, никто конкретно не говорит. Скорее всего, сам Мясникович, будучи куратором Брестчины все последние годы, смог наблюдать работу своего будущего помощника и это предопределило выбор.
09:18 19/03/2020
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