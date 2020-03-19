+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Мясникович забрал в Москву вице-губернатора Брестчины

Вице-губернатор Брестчины Андрей Клец, который более 5 лет отвечал за развитие промышленности в области, получил новое назначение.

Как сообщает "Вечерний Брест", с марта этого года он работает помощником председателя коллегии ЕЭК. Ну а саму структуру, которая координирует всю работу в Евразийском экономическом союзе, как известно, с недавних пор возглавляет бывший белорусский премьер и руководитель Совета Республики Михаил Мясникович. Почему выбор пал именно на Андрея Клеца, никто конкретно не говорит. Скорее всего, сам Мясникович, будучи куратором Брестчины все последние годы, смог наблюдать работу своего будущего помощника и это предопределило выбор.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru