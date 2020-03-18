“Юра, ты дэ..ил?”: оппозиционные лидеры ругались в прямом эфире

Как известно, с оппозиционных выборов снялись Павел Северинец и Алексей Янукевич. В последние дни у них получилась заочная дискуссия в социальных сетях с еще одним участником оппозиционных выборов – Юрием Губаревичем.





Политики обменялись постами в социальных сетях, из которых свидетельствует, что единства в коалиции уже нет.





После выхода из коалиции Павла Северинца Юрий Губаревич написал в фэйсбук:





“Шкада, што інфантыльныя паводзіны часткі лідараў апазіцыйных структураў чарговы раз паспрыяюць умацаванню кіруючага рэжыму. Выхад за межы апазіцыйнай бурбалкі і сутыкненне з рэальнымі (“падазронымі“!) грамадзянамі Беларусі стаўся для іх неспадзяваным шокам“.





Из праймериз вышла также структура партия БНФ со своим кандидатом Алексеем Янукевичем. В ответ на обвинение в инфантилизме он выложил в своем фэйсбук большое обращение к Губаревичу, в котором содержится в частности то, что он закрывает глаза на голосования чиновников на оппозиционных праймериз.





“Мне надзвычай агідна бачыць, як Юры Губарэвіч паблажліва выдурваецца ўсе мінулыя дні, заяўляе ўсім, што ён перамог у Драгічыне, Пінску ды Століне выключна за кошт таго, што ўдала папрацаваў у сацыяльных сетках ды здолеў прыцягнуць новых, незаангажаваных людзей з больш шырокага колу, чым апазыцыйнае гета.





Як так можна, Юры?! Які надзвычайны прыз, або якая непераадольная сіла прымушае цябе так нахабна хлусіць у вочы сваім жа паплечнікам ды калегам?! (…)

У адказ на сёняшнюю заяву Партыі БНФ Юры Губарэвіч абвінаваціў нас у інфантылізме. Ведаеш, Юры, дзеці сапраўды ня ўмеюць хлусіць у вочы і не чырванець. І калі менавіта гэта ты маеш на ўвазе, а майстэрстам дарослых лічыш уменьне пераконваць што белае — гэта чорнае, я з табой пагаджаюся, і я цябе віншую. Ты сапраўдны дарослы палітык. Можаш ехаць у Брусэль і натхнёна распавядаць там, як адважна ты змагаешся ў Беларусі супраць хлусьні ды крывадушша цяперашняга рэжыму” – написал в своем фэйсбук Алексей Янукевич.









18 марта Алексея Янукевича и Юрия Губаревича пригласили продолжить дискуссию в эфире “Еврорадио”. Дискуссия получилась достаточно эмоциональной – политики обвиняли друг друга во вранье и даже иногда оскорбляли:





“Юра, ты дэ..ил?” – ответил Янукевич на реплику Губаревича на кого работает Янукевич.





В общем, консенсунс в студии не нашли:



