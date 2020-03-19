Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой
Сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок.
Вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) "Контейнер", способную засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за 3 тыс. км, развернут под Калининградом. Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил в четверг ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, пишет ТАСС.
Первый "Контейнер" заступил на боевое дежурство в поселке Ковылкино в Мордовии 1 декабря прошлого года.
"Вторую РЛС "Контейнер" планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок", - сказал собеседник агентства. Источник не назвал точные сроки проведения работ, отметив только, что "радар планируется поставить в ближайшее перспективе".
Собеседник уточнил, что "вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет монитороить всю Европу, включая территорию Великобритании". "Кроме того, за счет объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей", - добавил он.
"Контейнеры" работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.
Как сообщили ранее в Минобороны, планируется, что в России за счет загоризонтных станций "Контейнер" будет создано сплошное радиолокационное поле по маневренным воздушным целям по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении (отслеживают пуски баллистических ракет). В том числе "Контейнеры" в перспективе планируется ставить в Арктике.
08:24 19/03/2020
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