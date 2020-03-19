







Как сообщает ТАСС , с этим утверждением глава внешнеполитического ведомства США выступил в эфире телеканала Fox News.





По версии Помпео, из-за действий руководства КНР "возникла опасность не только для китайцев, но и для людей по всему миру".





Как полагает госсекретарь США, власти Китая "знали о риске", но якобы "потратили впустую важные первые дни в начале, позволив сотням тысяч людей уехать из Уханя и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают".





"Они пытались не допустить распространения информации <...> вместо того, чтобы попытаться по-настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир", - добавил Помпео.