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Помпео: Власти Китая допустили выезд сотен тысяч инфицированных из Уханя

Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что власти Китая ранее позволили выехать из города Ухань сотням тысяч зараженных новым коронавирусом людей.



Как сообщает ТАСС, с этим утверждением глава внешнеполитического ведомства США выступил в эфире телеканала Fox News.

По версии Помпео, из-за действий руководства КНР "возникла опасность не только для китайцев, но и для людей по всему миру".

Как полагает госсекретарь США, власти Китая "знали о риске", но якобы "потратили впустую важные первые дни в начале, позволив сотням тысяч людей уехать из Уханя и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают".

"Они пытались не допустить распространения информации <...> вместо того, чтобы попытаться по-настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир", - добавил Помпео.
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