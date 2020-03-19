Павел Усов: Беларусь не вводить карантин по экономическим причинам

- Белорусские власти не хотят проводить оперативные действия, например, карантин, по экономическим причинам. На сегодняшний день хозяйственная ситуация в Беларуси очень сложная. Введение карантина - это серьезный экономический вызов. Необходимые чрезвычайные финансовые меры, чтобы в государстве не произошел серьезный экономический кризис. Карантин себе могут позволить только богатые страны, -- заявил эксперт.