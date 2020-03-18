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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Беларуси Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

 Об этом он высказался, отвечая на вопросы представителей крымской общественности, сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Не ставьте президента Беларуси в сложное положение. (...) Беларусь имеет право, это суверенное независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство», — объяснил российский лидер в ответ на вопрос о том, почему Лукашенко отказывается признавать суверенитет России над Крымом, а «Белавиа» не осуществляет рейсы в Симферополь.

«Беларусь имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает целесообразной и полезной для себя», — добавил Путин. В то же время он выразил надежду на то, что «когда-нибудь будут решены вопросы» об авиасообщении Беларуси с Крымом.


Лукашенко неоднократно говорил, что считает вопрос принадлежности Крыма закрытым: в частности, в декабре прошлого года в интервью «Эху Москвы» он напомнил, что еще в 2014-м на вопросы о полуострове отвечал, что «де-факто Крым российский». Тем не менее официальный Минск не объявлял о признании присоединения Крыма к России, а глава МИД Беларуси Владимир Макей объяснял, что республика пытается придерживаться нейтральной позиции по этому вопросу. Лукашенко же отмечал, что Путин понимает его положение.
lenta.ru
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