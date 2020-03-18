Пандемия разжигает межгосударственные конфликты?

Коронавирус не только стал вызовом для мировой системы здравоохранения и экономики, но и продемонстрировал все «болевые точки» межгосударственных отношений. Торговые войны, приграничные споры и вооруженные конфликты вылились во взаимные подозрения в распространении инфекции и несоблюдении правил карантина, а также соперничество в разработке вакцины против коронавируса, пишет kommersant.ru

Китай — США

На фоне разрастания пандемии COVID-19 многие страны, вместо того чтобы искать совместные пути решения проблемы, занялись поиском виновных в распространении инфекции. Первое место по полемическому накалу прочно занял скандал между Китаем и США. Он вспыхнул еще на прошлой неделе, когда замдиректора информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь предположил на своей странице в Twitter, что коронавирус могли завести в Ухань американские военные. «Когда был нулевой пациент в США? Сколько людей заражено? Может быть, это американская армия принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение!» — написал он.





В ответ Госдепартамент США вызвал китайского посла Цуй Тянькая и выразил ему протест. В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пекину следует отказаться от «распространения слухов» о причинах появления коронавируса и другой дезинформации. Со своей стороны, Пекин обвинил США в попытке очернить Китай.





Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил мнение, что инцидент может отразиться на отношениях двух стран, и предложил сосредоточиться на совместной борьбе с вирусом.

«Обращения к конспирологическим версиям и сомнительным источникам в Китае бывали и раньше, но лишь на экспертном уровне или в таких таблоидах, как Global Times, этого никогда не позволяли себе китайские официальные лица»,— пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. По его мнению, вряд ли на такое ведение информационного противоборства «дано добро на самом верху», скорее это не всегда успешные попытки отдельных исполнителей угадать направление ветра. «Возможно, сказалась и неожиданность самой ситуации — с самого начала китайское руководство видело свой опыт борьбы с коронавирусом историей успеха, и было неприятно удивлено критикой КНР со стороны западных стран»,— сказал эксперт. Он отметил, что Китай позиционирует свой опыт борьбы с коронавирусом как свидетельство преимущества существующей партийно-государственной системы, поэтому любые сомнения в адекватности действий по сдерживанию эпидемии непременно политизируются и считаются происками враждебных сил.

Иран — США

Заподозрили США в распространении вируса и в Тегеране. Об этом заявил один из депутатов иранского парламента. Ему ответил лично Майк Помпео: «Я бы хотел привлечь внимание к кампании по дезинформации в Иране, которая касается источника вируса в Ухане. Вместо того чтобы сфокусироваться на нуждах иранского народа, принимая помощь, иранские власти лгут по поводу вируса целые недели. Лидеры пытаются избежать ответственности за растущее число смертей».





Впрочем, госсекретарь США уже повторяется. О том, что Китай и Иран в попытках скрыть достоверную информацию о распространении этой инфекции он говорил еще в конце февраля. В ответ из Тегерана также прозвучали слова о сокрытии правды о COVID-19 в США.





Взаимные упреки стали частью более масштабного конфликта между США и Ираном, обострение которого произошло почти два года назад, когда Вашингтон вышел из «ядерной сделки» и решил вернуть санкции в отношении Тегерана.

За два года санкции серьезно сказались на экономической ситуации в Иране, однако теперь речь идет о жизнях людей.





В конце прошлой недели президент Ирана Хасан Роухани призвал мировых лидеров содействовать снятию с его страны санкций, мешающих стране бороться с коронавирусом. Следствием их стала нехватка средств на закупку лекарств и организацию антиэпидемических мероприятий. Иностранные компании, взаимодействие с которыми могло бы облегчить ситуацию, не могут сотрудничать с Ираном, опасаясь попасть под американские санкции и не имея возможности произвести денежные расчеты.









Вашингтон предлагал Тегерану помощь с лекарствами. Однако власти Ирана отказались. «Соединенные Штаты надели маску сострадания, заявив, что они якобы хотят помочь народу Ирана. Если вы говорите правду, то снимите санкции хотя бы с лекарств. Это будет первым шагом»,— еще в начале марта заявил Хасан Роухани. Позицию Тегерана по санкциям поддержали Москва и Пекин. «Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране. Мировая пандемия — не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций»,— заявил накануне МИД РФ.





Тем временем арабские страны Персидского залива присоединились к информационной кампании против Тегерана. В частности, Эр-Рияд обвинил его в потворстве распространению вируса, утверждая, что иранцы не ставят визы иностранным гражданам, посещающим их страну. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал саудовские власти «избегать политизации коронавируса».





Ответным же залпом Ирана можно считать хештег «Коронавирус — "сделано в США"», запущенный на английском и арабском языке в Twitter с подачи члена высшего политсовета хуситского движения «Ансар Алла» Мухаммеда Али аль-Хуси.

«Тот, кто убивает людей оружием, не будет воздерживаться от убийства йеменского народа с наименьшими затратами»,— написал он. По словам Мухаммеда Али аль-Хуси, хуситы возлагают ответственность на «американских агрессоров и их союзников (ОАЭ и Саудовскую Аравию.— “Ъ”)» за любой случай коронавируса в Йемене. Обвинения в адрес США прозвучали через несколько дней после того, как американский постпред при ООН Келли Крафт сообщила, что в конце марта Вашингтон перестанет направлять гуманитарную помощь в контролируемые хуситами районы Йемена, хотя именно на этой территории проживает 80% населения страны. Вашингтон и его союзники считают хуситов «марионетками Ирана».

Германия — США

Проблемы у Вашингтона возникли не только с очевидными соперниками, но и с партнерами. Так, пандемия внесла серьезный разлад в отношения Германии и США. Власти ФРГ крайне негативно отреагировали на попытку администрации президента США Дональда Трампа за $1 млрд перекупить ученых немецкой биофармацевтической компании CureVac, разрабатывающих вакцину от коронавируса. Больше всего немцев возмутил тот факт, что исследователям предлагалось сделать свои наработки доступными только американцам. «Мы не можем позволить, чтобы другие (страны.— “Ъ”) присваивали себе исключительные права на результаты их (сотрудников CureVac.— “Ъ”) исследований,— заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.— Этот вирус мы можем победить только совместными усилиями, а не действуя друг против друга».









Переезд CureVac в США в итоге удалось предотвратить. Компания выпустила специальное заявление, где подчеркивается, что усилия ее сотрудников направлены на разработку вакцины от коронавируса, которая будет доступна людям по всему миру. А власти ФРГ и структуры ЕС обещали ей дополнительные кредиты и дотации на ускорение исследований в сфере защиты от COVID-19. Осадок, тем не менее, остался. Многие немецкие эксперты продолжают критиковать Вашингтон за проявление эгоизма и подрыв евроатлантической солидарности.

Власти — «паникеры и провокаторы»

На этом фоне в Вашингтоне озаботились не только антиамериканской кампанией в мире, но и внутри самих США. В понедельник американские СМИ сообщили о «скоординированных действиях» различных ведомств по противодействию «преднамеренной попытке иностранного субъекта посеять страх» относительно распространения коронавируса в стране. Накануне Совету национальной безопасности США пришлось опровергать слухи о введении общенационального карантина.





Согласно сообщению агентства Bloomberg, в ночь на понедельник компьютерные сети Минздрава и социальных служб США подверглись кибератаке, в которой подозреваются «враждебные США иностранные силы».





Войну «паникерам и провокаторам» объявили США, Великобритания и многие другие страны. В понедельник крупнейшие американские интернет-компании Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube заявили о совместной работе по противодействию дезинформации о коронавирусной инфекции и поддержке пользователей и органов здравоохранения.

Беларусь — Россия

В стороне от конфликтов не осталось и постсоветское пространство. Так, в Минске нервно отреагировали на одностороннее решение Москвы о закрытии российско-белорусской границы. 16 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вся Россия «полыхает» от коронавируса, в то время как в его стране обстановка относительно спокойная. «Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический»,— сказал он. Александр Лукашенко отметил: «Самая большая для нас, не проблема, а ответственность — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью».





В российском правительстве же подчеркнули, что Минск был заблаговременно предупрежден о планах Москвы. Кроме того, как следует из сообщения пресс-службы правительства, решения российской стороны «принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер».





В сообщении сказано, что заявления Александра Лукашенко вызвали в Москве «недоумение».

По мнению российской стороны, ситуация с коронавирусом в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России, а белорусские власти не принимают адекватные меры по защите страны от инфекции.





С этим, в свою очередь, не согласились в Минске. Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник 17 марта заверил, что власти страны в полном объеме выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения. При этом он добавил, что «закрытие границ не является эффективной мерой» в борьбе с вирусом.





Напомним, Россия и Белоруссия входят в Союзное государство, пограничного контроля внутри которого по идее быть не должно.

Польша — Прибалтика

Дипломатическим скандалом обернулось и решение о закрытии границ, объявленное властями Польши вечером 14 марта и уже в полночь вступившее в силу. Минимум до 24 марта оказались закрыты все границы, а иностранцам въезд в страну был запрещен — и это поставило в патовое положение сотни людей, планировавших проехать транзитом через Польшу в страны Балтии или на Украину.





Сначала говорили о гуманитарном коридоре на 72 часа, однако на практике он не работал, и уже в полночь на пограничном КПП застрял литовский автобус с десятью гражданами Литвы, которых Польша отказалась пропускать через свою территорию.

Наутро министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс объявил о том, что Польше направлена нота протеста. Еще три десятка литовцев на родину из Берлина доставил военно-транспортный борт литовских ВВС. Всего, по оценкам МИД Литвы, в Западной Европе сейчас могут находиться до 2 тыс. литовцев.









Аналогичная ситуация сложилась с гражданами Латвии — как заявил глава МИД Эдгар Ринкевич, на родину не могут вернуться около 550 человек. Еще 73 человека направляются в Эстонию, но также застряли на границе ФРГ и Польши. Во вторник в МИД Латвии был вызван посол Польши, а длину пробки из автомобилей на въезде в Польшу корреспонденты оценивали в 40 км, однако решения пока найти не удалось.

Сербия — Евросоюз

Самому серьезному испытанию подверглась европейская солидарность. Власти Сербии раскритиковали Европейский союз за неоказание им помощи в сложной ситуации. Больше всего президента Александра Вучича возмутило, что ЕС ввел запрет на экспорт из стран-членов объединения медикаментов и медицинского оборудования.





Мы поняли, что не существует международной или европейской солидарности, все это были сказки на бумаге»,— заявил господин Вучич.





По словам президента Сербии, когда ЕС нужны были сербские деньги, «тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты». «Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, верьте мне, я найду способ их "отблагодарить"»,— заверил он.





В сложившейся ситуации сербские власти обратились за помощью к Китаю и России. Пекин и Москва обещали помочь Белграду. «Надеемся, что наши партнеры в ЕС наконец поймут простую истину: чем тратить серьезные ресурсы на противодействие фантомам "российской дезинформации", лучше объединить усилия в борьбе с реальными вызовами»,— заявил ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, говоря о необходимости совместных усилий по борьбе с коронавирусом.











