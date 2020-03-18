На одном из таких обсуждений президент страны рекомендовал в качестве средства от коронавируса окуривание сушеной травой могильником.





Вслед за рекомендацией президента в госучреждениях и школах Туркменистана началась кампания по массовому окуриванию помещений гармалой или могильником (на туркменском юзарлик - ред). Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде.





"Тотально во всех учреждениях "делают юзарлик". Ходят и окуривают каждый день. Утром, днем или вечером, дважды в день", сообщил 16 марта корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.









13 марта президент Туркменистана заявил, что по его мнению, гармала, растение еще известное, как могильник, является эффективным средством от «многих недугов».





«На протяжении тысячелетий наши предки сформировали доказавшие свою эффективность национальные методы противостояния пагубным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний», заявил Гурбангулы Бердымухамедов на заседании, посвященному государственному развитию.





Как сообщали корреспонденты Азатлыка, власти систематически рекомендуют населению сушеные цветки могильника вместо лекарств от различных заболеваний. В течение последних месяцев могильником окуривают госучреждения, в том числе школы и медицинские учреждения в качестве превентивной меры против смертельного вируса COVID-19.





Власти Туркменистана официально не подтвердили выявления больных COVID-19 в стране, но источники Радио Азатлык 3 марта сообщили о выявлении заболевания по меньшей мере у двух людей, содержащихся в инфекционной больнице в Ашхабаде.





На сегодняшний день основные меры против распространения коронавируса, предпринятых властями Туркменистана, направлены на изоляцию страны от внешнего мира. Закрыты границы с соседними странами, отменены почти все международные рейсы, прибывающие в страну авиапассажиры подвергаются проверке, некоторые попадают в карантин.





Вместе с тем, по сообщениям корреспондентов Азатлыка, в стране организованы зоны карантина, численность содержащихся там людей растет. Осуществляется контроль на транспорте, в том числе аэропортах и железнодорожных вокзалах, пассажирам измеряют температуру.







