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Блогер, собравший недовольных ценами на бензин у «Белнефтехима», получил 15 суток ареста

Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Блогер Владимир Цыганович заочно был осужден на 15 суток ареста за размещенный в интернете ролик с призывом прийти к «Белнефтехиму» пообщаться с руководством на тему стоимости топлива и высказать недовольство ситуацией. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Мероприятие, напомним, прошло возле здания «Белнефтехима» в Минске 25 февраля. Накануне Владимир Цыганович призвал прийти туда всех, кого беспокоит постоянное повышение цен на топливо, и задать вопросы на этот счет руководству концерна. На встречу пришло несколько десятков человек, к людям вышли представители концерна.


Как стало известно правозащитникам, на блогера составили протокол по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий). Судья Лидия Телица вынесла решение наказать Владимира Цыгановича арестом на 15 суток. Срок ареста будет считаться с момента задержания.
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