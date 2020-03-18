Коронавирус для развода союзников

И есть основания предполагать, что на этот раз, об истинной причине скандала между союзниками открыто предпочитают они не говорить, пишет belprauda.org





А она может заключаться в том, что в конце текущей недели ( неофициально называют 19-20 марта) ожидается визит в Польшу главы беларуского МИД Владимира Макея. И это может вызывать повышенную ревность Кремля, где внимательно продолжают наблюдать за затеянной Лукашенко «игрой» в диверсификацию поставок нефти не из России. Сегодня она уже поплыла из соседних Литвы и Украины. Теперь же, с помощью американцев она может появиться реально в Беларуси и из соседней Польши.





В Москве полагают, и надо думать не безосновательно, что наделенный особыми полномочиями, Макей в Варшаве серией важных встреч с представителями польского руководства может придать двусторонним отношениям стратегический характер в сфере энергетической безопасности с далеко идущими последствиями для Москвы. Ожидания у всех большие.





Возникшая тема коронавируса на российско-беларуской границе под аккомпанемент ярких и язвительных комментариев Лукашенко и пока сдержанных Кремля, как представляется и может подвигнуть стороны к труднопредсказуемым действиям. Коронавирус может стать лишь поводом для капитального развода разругавшихся союзников.









В конце минувшей недели появилась информация Госдепа США о том, что Макей с Помпео обсуждали по телефону возможности наращивания двусторонних деловых связей, включая планы визита торговой делегации США высокого уровня в Минск позднее в этом году. Так вот, визит этой делегации планируется не в конце года, как сообщили некоторые беларуские ресурсы, а буквально после визита Макея в Варшаву.





Такая плотность графика контактов может быть прямо связана, и скорее всего так, с той самой «игрой» в диверсификацию поставок энергоресурсов, которую затеял всевластный Лукашенко. В Москве ее все чаще называют опасной. А в остальных столицах перспективной и многообещающей.







