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Коронавирус для развода союзников

Разгоревшаяся перепалка между Минском и Москвой, закрывшей свою границу с Беларусью из-за коронавируса, снова привлекла внимание к поведению Кремля.

Коронавирус для развода союзников
Владимир Макей, Instagram
 И есть основания предполагать, что на этот раз, об истинной причине скандала между союзниками открыто предпочитают они не говорить, пишет belprauda.org

А она может заключаться в том, что в конце текущей недели ( неофициально называют 19-20 марта) ожидается визит в Польшу главы беларуского МИД Владимира Макея. И это может вызывать повышенную ревность Кремля, где внимательно продолжают наблюдать за затеянной Лукашенко «игрой» в диверсификацию поставок нефти не из России. Сегодня она уже поплыла из соседних Литвы и Украины. Теперь же, с помощью американцев она может появиться реально в Беларуси и из соседней Польши.

В Москве полагают, и надо думать не безосновательно, что наделенный особыми полномочиями, Макей в Варшаве серией важных встреч с представителями польского руководства может придать двусторонним отношениям стратегический характер в сфере энергетической безопасности с далеко идущими последствиями для Москвы. Ожидания у всех большие.

Возникшая тема коронавируса на российско-беларуской границе под аккомпанемент ярких и язвительных комментариев Лукашенко и пока сдержанных Кремля, как представляется и может подвигнуть стороны к труднопредсказуемым действиям. Коронавирус может стать лишь поводом для капитального развода разругавшихся союзников.


В конце минувшей недели появилась информация Госдепа США о том, что Макей с Помпео обсуждали по телефону возможности наращивания двусторонних деловых связей, включая планы визита торговой делегации США высокого уровня в Минск позднее в этом году. Так вот, визит этой делегации планируется не в конце года, как сообщили некоторые беларуские ресурсы, а буквально после визита Макея в Варшаву.

Такая плотность графика контактов может быть прямо связана, и скорее всего так, с той самой «игрой» в диверсификацию поставок энергоресурсов, которую затеял всевластный Лукашенко. В Москве ее все чаще называют опасной. А в остальных столицах перспективной и многообещающей.
Роман Яковлевский, политический обозреватель
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