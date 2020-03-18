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Голосование за единого кандидата в Барановичах. «Что будет с Лукашенко, если вы станете президентом?»

Праймериз в нашем городе состоялся 17 марта. С существенным отрывом от остальных претендентов на место единого кандидата от оппозиции в голосовании победил Юрий Губаревич, лидер движения «За Свободу».

Голосование за единого кандидата в Барановичах. «Что будет с Лукашенко, если вы станете президентом?»
Участники праймериз Ольга Ковалькова, Юрий Губаревич и Николай Козлов. Фото: Елена Зеленко
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Претендентов на место «единого» трое: лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, пишет intex-press.by
 На встречу с участниками праймериз в нашем городе пришло около 80 человек.

В начале мероприятия Юрий Губаревич, Николай Козлов и Ольга Ковалькова коротко рассказали о себе, о своих программах, после чего присутствующим предоставили возможность задать им вопросы. Люди интересовались, как, по мнению участников праймериз, нужно строить дальнейшие отношения с Россией, нужна ли стране АЭС, каким образом поднимать белорусскую экономику и почему отказались от дальнейшего участия в праймериз Павел Северинец и Алексей Янукевич.

Главный редактор газеты «Ганцавiцкi час» Петр Гузаевский спросил, почему люди не верят оппозиции, а известный барановичский активист Григорий Грык высказал недоумение, зачем устраивать эту «ганьбу» (праймериз. — Ред.), если честных выборов в Беларуси нет. Один из присутствовавших поинтересовался у претендентов на место «единого», что будет с Александром Лукашенко, если кто-нибудь из них станет президентом.

По поводу АЭС Николай Козлов ответил, что это будет убыточное предприятие и его запуска нельзя допустить. На вопрос о том, почему народ не верит оппозиции, Юрий Губаревич сказал, что белорусы готовы голосовать за оппозицию, но, так как нет честных выборов, продемонстрировать это невозможно.

Время на ответы у участников праймериз было ограничено, и на вопрос о дальнейшей судьбе нынешнего президента Беларуси ответила только Ольга Ковалькова.

– Лёс людзей i палiтыкаў, якiя змагалiся з Лукашэнкам, невядомы. Ён павiнен несцi за гэта адказнасць. А таксама адказнасць за 25 год свайго кiравання, якiя прывялi краiну ў тупiк, – сказала Ольга Ковалькова.

Следующим этапом встречи было само голосование. Всем желающим раздали бюллетени (при предъявлении документа, удостоверяющего личность), люди делали свой выбор и опускали бюллетени в прозрачную урну.

Подсчет протоколов показал, что на праймериз в Барановичах победил Юрий Губаревич: около 64% голосов было отдано в его поддержку.

Результаты праймериз в Барановичах

Юрий Губаревич – 47 голосов
Николай Козлов – 14 голосов
Ольга Ковалькова – 8 голосов

Из-за коронавируса дальнейшие поездки участников праймериз по регионам приостанавливаются. Следующим этапом этой процедуры станет интернет-голосование. По словам организаторов, сайт для голосования начнет работать в ближайшее время.

Кампания по выбору единого кандидата должна завершиться в конце мая на итоговом Конгрессе демократических сил.
Елена Зеленко
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