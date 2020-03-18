Путин навсегда

То есть появился некий неожиданный, никем не прогнозируемый фактор, который сильно влияет на все общественные процессы и имеет очень значительные последствия. Можно даже говорить о двух «черных лебедях»: коронавирусе и обрушении мировых цен на нефть.





Оба фактора сильно ударили по экономике многих стран. Обвал нефтяного рынка повлек за собой падение обменного курса ряда валют, в том числе российского и белорусского рубля.





Еще одно событие в соседней стране будет иметь важные последствия, в том числе и для Беларуси. Имею в виду решение В. Путина об обнулении его президентских сроков.





Для Беларуси эти внешние мировые факторы наложились на своего, собственного белорусского «лебедя». Нефтяной кризис, разразившийся с нового года, уже сильно влияет на всю социально-экономическую жизнь страны.





Все эти события происходят в год президентских выборов, что создает дополнительное напряжение для властей.





Но, как известно, любой кризис — это также и новые возможности. Все дело в том, кто и как ими воспользуется.





Можно вспомнить, что во время предыдущей президентской кампании (2015 г.) также прилетал «черный лебедь». Имею в виду российско-украинский конфликт. Тогда Лукашенко очень эффектно воспользовался тем шоком, в котором оказалось большинство белорусов под воздействием этих событий, пугал войной и Майданом.





И это позволило ему реабилитировать идеологический конструкт о белорусской стабильности на фоне украинского кризиса.





Нечто подобное А. Лукашенко попытается сделать и сейчас. Возникает соблазн свалить все экономические проблемы, которые переживает Беларусь, на мировые катаклизмы.





В частности, белорусские власти пытаются использовать новую ситуацию с нефтью, чтобы приобрести сырье по дешевым ценам. Саудовская Аравия, вступив в жесткий клинч с Россией, стремится демпинговать. И вот тут официальный Минск начинает свою игру.





Сначала А. Лукашенко 7 марта произносит загадочную фразу о том, что ему поступило предложение о покупке более 6 млн тонн нефти. Концерн «Белнефтехим» осторожно намекает, что ведутся переговоры с Саудовской Аравией.





И на этом фоне премьер Сергей Румас 11 марта летит в Москву на переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным с новыми предложениями по нефти и в надежде вернуть льготные цены.





А между тем Кремлю сейчас не до Беларуси, там решаются более важные дела. Наконец разрешилась главная интрига проекта изменения Конституции РФ. Внесение в нее поправки об обнулении президентских сроков В. Путина означает, что никакого транзита власти в России не будет. Нынешний президент остается на своем посту и после 2024 года.





Вначале конституционная реформа, предложенная В. Путиным в его послании Федеральному собранию 15 января, поставила всех в тупик. Эксперты долго разгадывали этот политический ребус, пытались угадать, какую должность займет нынешний российский лидер после 2024 года.









На самом деле все получилось до примитивности просто. Дешевый спектакль, разыгранный в Госдуме 10 марта (внезапное предложение Валентины Терешковой), вряд ли кого ввел в заблуждение. Все понимают, что этот экспромт был заранее подготовлен.





Строго говоря, с правовой точки зрения эта поправка незаконна. Формальное основание обнулить президентские сроки было бы тогда, если бы принималась новая Конституция. Тогда все можно было бы начинать с нуля.





Однако В. Путин настойчиво подчеркивает, что это не новая Конституция, а всего лишь поправки в действующий Основной закон. В таком случае юридических оснований для обнуления нет. Но кого сегодня в России интересует правовая сторона дела?





Сразу же возникает логичный вопрос. Зачем В. Путину понадобилось городить такой сложный огород? Почему он не пошел путем А. Лукашенко и других постсоветских лидеров и не предложил убрать из Конституции статью, согласно которой один человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд? Казалось бы, просто и понятно.





В свое время, когда В. Путин поменялся должностями с Д. Медведевым, А. Лукашенко, мягко критикуя российского лидера, говорил журналистам из РФ: мол, зачем эти ухищрения, фальшивые, лукавые игры, надо быть честным с народом.





И в качестве примера привел себя. Дескать, вот я открыто обратился к народу, в 2004-м предложил на референдуме убрать статью Конституции о двух сроках. То есть, говоря по-другому, не скрывал, что хочу властвовать вечно.





Но дело в том, что такой простой ход российского президента а-ля Лукашенко вызвал бы серьезное недовольство в российском обществе.





Напомню, что возвращение В. Путина в 2012 году на пост президента породило в России политический кризис, массовые протесты (Болотная площадь). Даже нерегистрация независимых кандидатов в Московскую городскую думу в прошлом году привела к протестным акциям в Москве.





Поэтому В. Путин решил играть в темную. Была пущена своеобразная дымовая завеса, своеобразный обходной маневр. Предложенные им популистские поправки в Конституцию призваны были отвлечь внимание, замаскировать реальный смысл перемен.





Страна два месяца обсуждала пункты про Бога и традиционную семью. Официальные лица и государственные медиа настойчиво убеждали, что поправки в Конституцию ориентированы на развитие парламентаризма, укрепление государственных институтов.





А чтобы народ на референдуме проголосовал «за», ему предложили пряник в виде положений о постоянной индексации пенсий, зарплате не ниже прожиточного минимума. Эти декоративные побрякушки были призваны сделать поправки в Конституцию привлекательными для населения.





И в последний момент, чтобы обыватель не смог опомниться, вносится пункт об обнулении президентских сроков В. Путина.





Оцените всю степень цинизма. Народу предлагают в одном пакете проголосовать за индексацию пенсий, зарплату не ниже прожиточного минимума и, одновременно, за обнуление президентских сроков В. Путина.





Если ты против правления нынешнего лидера до 2036 года, то ты выступаешь и против социальных гарантий! А кроме того, фактически еще и против пункта о Боге. То есть кто против Путина, тот и против Бога! Такой масштаб манипуляции А. Лукашенко и не снился.





С другой стороны, нынешний ход российского коллеги дает Лукашенко дополнительный карт-бланш.









Если бы, например, сейчас после конституционной реформы случилась невероятная сенсация, В. Путин, как когда-то Б. Ельцин, сказал: я устал, я ухожу, то А. Лукашенко и его пропагандистская обслуга попали бы немного в неловкую ситуацию.





Но теперь события в России укрепляют безальтернативность белорусского лидера в глазах и элиты, и общества. Можно показывать пальцем на В. Путина и делать то же самое.







