Качанова о коронавирусе: В стране принимаются адекватные меры

Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей





Об этом сегодня заявила председатель Совета республики Наталья Кочанова, отвечая на вопрос, поступивший ей во время прямой телефонной линии.





Чиновница подчеркнула, что "в стране принимаются адекватные меры". "Сегодня никакой чрезвычайной ситуации нет, - добавила она. - Мы делаем все, чтобы наших людей обезопасить".





Так, санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска, Национальном аэропорту Минск. Положение дел в стране находится на постоянном контроле специалистов. "Идет постоянный мониторинг", - сказала она.





Беларусь не ограничивала перемещение людей и товаров, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ считает, что такие меры во время ЧС в области здравоохранения в большинстве случаев не являются эффективной мерой. "Закрыв границы, мы проблему не решим", - пояснила Кочанова.







