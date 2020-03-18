+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Качанова о коронавирусе: В стране принимаются адекватные меры

Беларусь принимает адекватные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей

Об этом сегодня заявила председатель Совета республики Наталья Кочанова, отвечая на вопрос, поступивший ей во время прямой телефонной линии.

Чиновница подчеркнула, что "в стране принимаются адекватные меры". "Сегодня никакой чрезвычайной ситуации нет, - добавила она. - Мы делаем все, чтобы наших людей обезопасить". 

Так, санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска, Национальном аэропорту Минск. Положение дел в стране находится на постоянном контроле специалистов. "Идет постоянный мониторинг", - сказала она.

Беларусь не ограничивала перемещение людей и товаров, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ считает, что такие меры во время ЧС в области здравоохранения в большинстве случаев не являются эффективной мерой. "Закрыв границы, мы проблему не решим", - пояснила Кочанова.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru