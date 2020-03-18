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До 6 лет тюрьмы! Активисту, покрасившему руки Пушкину, предъявили обвинение

Активисту "Молодого Фронта" Филиппу Шаврову, задержанному за раскрашенные руки памятника Пушкину, предъявили окончательное обвинение.


Как сообщила "Весне" его жена Ольга, в его уголовном деле кроме инцидента с памятником еще два эпизода.

- ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса ("Хулиганство") – за то, что покрасил руки памятника Пушкина в красный цвет.
- ч.1. ст. 339 УК РБ – за нарисованный бело-красно-белый флаг на памятнике погибшим милиционерам.
- ч. 2 ст. 339 УК РБ ("Хулиганство, совершенное повторно или группой лиц") – за граффити "Свободу Северинцу".

Согласно последнему обвинению Филиппа Шаврова могут наказать арестом, ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет.

По информации "Радио Свобода", общий размер ущерба по трем эпизодам по оценкам следствия составляет 228 рублей 93 копейки.

Активисту отказали в ходатайстве об изменении меры пресечения, он продолжает находиться в СИЗО №1 на ул. Володарского. Двухмесячный срок содержания под стражей у него заканчивается 20 марта, но его жена предполагает, что скорее всего его продлят еще на месяц.

Молодофронтовец Филипп Шавров был задержан 19 января после того, как сам пришел в милицию, чтобы рассказать, что это именно он раскрасил руки памятника Пушкину. 

У активиста прошел обыск, в ходе которого была изъята одежда. Через несколько дней после задержания ему было предъявлено первое обвинение.
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