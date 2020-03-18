Госпогранкомитет опровергает информацию об отправке пограничников на границу с РФ
Госпогранкомитет опроверг информацию об установлении погранконтроля на белорусско-российском участке границы.
"По поводу слухов: официально заявляем, что Госпогранкомитетом на текущий момент никаких решений в отношении установления пограничного контроля на белорусско-российском участке границе не принималось", сообщила пресс-служба ГПК.
Ранее телеграм-канал Нarbaсeviсh сообщил, что в погранподразделениях составляют списки пограничников, которых направят на российскую границу.
16:02 18/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение