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Госпогранкомитет опровергает информацию об отправке пограничников на границу с РФ

Госпогранкомитет опроверг информацию об установлении погранконтроля на белорусско-российском участке границы.


"По поводу слухов: официально заявляем, что Госпогранкомитетом на текущий момент никаких решений в отношении установления пограничного контроля на белорусско-российском участке границе не принималось", сообщила пресс-служба ГПК.
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