Александр Лукашенко принял с отчетом министра внутренних дела Беларуси Юрия Караева. Как обычно для таких мероприятий, оно сопровождалось пространным спичем белорусского руководителя на темы, которые он считает для себя актуальными.





В данном случае таковыми стала эпидемия коронавируса, а также некие неназванные лица преимущественно из числа граждан Беларуси, которые ведут подрывную деятельность против государства и общественной стабильности.





Милиция же является главным институтом, который эту стабильность должен защитить.





Ранее, 25 февраля, при назначении новых руководителей КГБ и МВД, Лукашенко ориентировал их на предотвращение деструктивного влияния на Беларусь извне (для КГБ) и борьбу с экстремизмом (для МВД).





Стоит отметить, что в рамках кампании по борьбе с экстремизмом под давление МВД попали представители молодежных субкультур (анархисты и футбольные фанаты), которые хотя и политизированы, но в силу своей контрсистемности в политическом процессе участия не принимали.





Обратим внимание и на то, что 19 декабря.2019 года Лукашенко подписал новый План обороны государства, который является межведомственным документом.





Значительное внимание в нем уделено предотвращению внутренней дестабилизации страны, что рассматривается как часть обороны государства, т.к. часто предваряет внешнее вооруженное давление.





Нынешний начальник Генштаба армии Александр Вольфович, говоря об угрозе внутренней стабильности, поставил в один ряд политическую оппозицию и диверсионно-разведывательные группы.









Глава государства декларирует намерения провести предстоящие президентские выборы в спокойной манере. Тем не менее, органам внутренних дел и госбезопасности фактически публично дана политическая установка на готовность нейтрализовать недовольство граждан ситуацией в стране и результатами выборной кампании.





С учетом того, что это фактически прозвучало дважды за неполные три недели, вероятность возврата к жестким репрессивным практикам резко возрастает. Причем не только в ходе голосования и непосредственно после него, но и превентивно.