Максиму Винярскому заблокировали связь и хотят описать имущество

Решение о блокировке телефонов и интернета было принято судебным исполнителем отдела принудительного исполнения Московского района Минска Юлией Пацковой из-за непогашенных штрафов за участие в акциях в поддержку независимости.





Активист расценивает эти действия, как грабеж на государственном уровне.





- Мне пришло сообщение от оператора МТС о том, что мой номер блокируется, а с баланса списываются средства, - рассказал Максим Винярский. - На следующий день аналогичное сообщение пришло и от оператора Лайф. Судебный исполнитель также предупредила о том, что в ближайшее время ко мне придут описывать имущество. Это верх цинизма - блокировать связь сейчас, когда из-за пандемии коронавируса нет возможности регулярно видеться с родственниками. Я даже не могу заказать доставку продуктов для своей мамы.





Максим Винярский рассчитывает на солидарность и поддержку белорусов.