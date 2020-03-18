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Максиму Винярскому заблокировали связь и хотят описать имущество

Уже несколько дней координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский лишен всех средств связи.

Решение о блокировке телефонов и интернета было принято судебным исполнителем отдела принудительного исполнения Московского района Минска  Юлией Пацковой из-за непогашенных штрафов за участие в акциях в поддержку независимости.

Активист расценивает эти действия, как грабеж на государственном уровне.

- Мне пришло сообщение от оператора МТС о том, что мой номер блокируется, а с баланса списываются средства, - рассказал Максим Винярский. - На следующий день аналогичное сообщение пришло и от оператора Лайф. Судебный исполнитель также предупредила о том, что в ближайшее время ко мне придут описывать имущество. Это верх цинизма - блокировать связь сейчас, когда из-за пандемии коронавируса нет возможности регулярно видеться с родственниками. Я даже не могу заказать доставку продуктов для своей мамы.

Максим Винярский рассчитывает на солидарность и поддержку белорусов.
Источник: spring96.org
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