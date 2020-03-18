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ЕС заподозрил кремлевские СМИ в создании паники среди европейцев

Евросоюз заподозрил российские прокремлёвские медиа в распространении дезиинформации о коронавирусе.

Москва пытается разделить жителей европейских стран и вызвать у них панику и недоверие к европейской медицинской системе. Такие утверждения содержатся в докладе Европейской службы внешних связей, с которым ознакомились британские газеты Financial Times и The Telegraph.

Информация распространяется на основных европейских языках — английском, испанском, французском и немецком, — утверждается в докладе. Специалисты Евросоюза заявляют об обнаружении как минимум 80 случаев распространения дезинформации.

Европейская служба внешних связей отказалась комментировать доклад агентству Reuters. Однако представитель ведомства заявил, что служба находится в контакте с основными IT-гигантами, включая Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы обсуждать с ними дезинформацию о коронавирусе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в общении с журналистами назвал возможные обвинения ЕС ничем не обоснованными. 

В конце февраля о причастности Кремля к распространению фейков сообщило со ссылкой на американских чиновников агентство AFP, тогда представитель МИДа Мария Захарова назвала эту информацию “преднамеренным вбросом”.
Источник: svoboda.org
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