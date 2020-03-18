+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский СОБР вооружили дронами

Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками полковник Юрий Назаренко в интервью «СБ-Беларусь сегодня» рассказал о том, какая техника поступает на вооружение внутренних войск Беларуси.

В частности, Назаренко сообщил, что сейчас планируется активное развитие кинологической службы СОБРа и использование в работе подразделения дронов.

«Для СОБРа приобретены квадрокоптеры, обучены операторы по работе с ними. Такая техника помогает проводить рекогносцировку объектов, когда необходимо осуществлять захват преступников, засадные действия по задержанию распространителей наркотических средств», – отметил он.

По словам Назаренко, белорусские бойцы СОБРа имеют «современное оружие, новые транспортные средства оперативного назначения, бронеавтомобили «Волат» и «Лис» производства МЗКТ» (напомним, что «Лис» использовался силовиками во время Дня Воли-2017).

«Меняется и экипировка. Совершенствуются бронежилеты, на шлемах теперь можно фиксировать приборы ночного видения, монокуляры, фонари. Скорее всего, в этом году СОБРовцы получат новую форму одежды. Любой боец ​​спецподразделения – в определенной степени модник. И его можно понять, потому что жизнь на месте не стоит», – говорит замминистра.
Источник: belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru