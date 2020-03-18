Белорусский СОБР вооружили дронами

В частности, Назаренко сообщил, что сейчас планируется активное развитие кинологической службы СОБРа и использование в работе подразделения дронов.





«Для СОБРа приобретены квадрокоптеры, обучены операторы по работе с ними. Такая техника помогает проводить рекогносцировку объектов, когда необходимо осуществлять захват преступников, засадные действия по задержанию распространителей наркотических средств», – отметил он.





По словам Назаренко, белорусские бойцы СОБРа имеют «современное оружие, новые транспортные средства оперативного назначения, бронеавтомобили «Волат» и «Лис» производства МЗКТ» (напомним, что «Лис» использовался силовиками во время Дня Воли-2017).





«Меняется и экипировка. Совершенствуются бронежилеты, на шлемах теперь можно фиксировать приборы ночного видения, монокуляры, фонари. Скорее всего, в этом году СОБРовцы получат новую форму одежды. Любой боец ​​спецподразделения – в определенной степени модник. И его можно понять, потому что жизнь на месте не стоит», – говорит замминистра.