+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Илларионов: Путин не отказался от планов включить Беларусь в состав России

Беларусь и Украина находятся в опасности в связи с желанием Владимира Путина видеть западные границы «исторической России» «по реке Неман, Западный Буг и далее по Днестру».

Илларионов: Путин не отказался от планов включить Беларусь в состав России
Об этом заявил бывший экономический советник российского президента Андрей Илларионов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, Путин «от этой цели не только не отказался».

Илларионов полагает, что противостояние Путина и Лукашенко еще не закончилось, но «Владимир Владимирович просто умеет ждать».

При этом российский президент, по его мнению, не обязательно будет использовать только военные методы. Для этого, заявил он, есть широкий спектр инструментов «моральной дестабилизации обществ».

«И с точки зрения этой теории, то, что происходит и в Беларуси, и в Украине, в общем, находится в полном соответствии с учебником», — считает Илларионов.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.
Валерий Щукин
О детях забыли...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru