Белорусских пограничников отправляют на российскую границу
Речь пока идет не об охране границы, а о пограничном контроле.
Как сообщил в своем телеграм-канале Нarbaсeviсh, в погранподразделениях составляют списки пограничников, которые поедут на восток, примерно по 10 человек из подразделения, в зависимости от комплекта.
С учетом того, что погранподразделений в районе 26, можно говорить о том, что на российскую границу направят человек 200.
"Белорусскй партизан"
12:14 18/03/2020
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