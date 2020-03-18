По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, два случая завоза каронавирусу в нашу страну зафиксированы именно из Москвы, передает "Белсат"





«Белорусы же пока никому его не экспортировали. Даже не хочется фантазировать на тему того, каковы же должны быть наши действия, следуя логике российской стороны», – сказал Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси.





В белорусском МИД подчеркивают, что с инфекцией можно эффективно бороться только совместными усилиями.





«75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны», – сказал Анатолий Глаз.









Россия с 18 марта и до первого мая приняла решение закрыть границу в том числе и с Беларусью из-за коронавируса. Российское правительство обвинило Минск в том, что Беларусь не выполняет рекомендации Всемирной организации здоровья (ВОЗ).





Официальный Минск возмутился такой мере Москвы. Александр Лукашенко высказал критику в адрес России.







