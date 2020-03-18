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"Это я убила Эрику". Телеканал ошибся с титрами в обращении Зеленского

На одном из телеканалов видеообращение президента Зеленского сопроводили неправильными титрами.

Вечером 17 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации о мерах во время пандемии коронавируса, передает "Еврорадио".

Однако трансляция обращения на телеканале ICTV сопровождалась странными титрами. Из-за технического сбоя вместо речи Зеленского пошли титры из кинофильма.

"Це я вбила Еріку", — признался Зеленский, если верить титрам.

Сообщается, что перед выступлением украинского президента на телеканале транслировали телесериал "Нюхач".
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