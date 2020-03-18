Об основных темах, которые обсуждались, и итогах мероприятия журналистам рассказал заместитель главы Администрации Президента Валерий Бельский, передает БЕЛТА.





На совещании во Дворце Независимости присутствовало правительство практически в полном составе, руководство парламента и Администрации президента, губернаторы - всего около 50 должностных лиц.





Как рассказал Валерий Бельский, дискуссия была очень предметной, состоялся детальный разбор результатов, достигнутых в развитии страны. Одной из целей совещания было дать оценку работе нынешнего состава правительства. "Я бы сказал, что разговор был жесткий, поскольку не все намеченные параметры роста экономики были выполнены", - отметил он. В связи с этим Президент подчеркнул, что невозможно признать деятельность правительства и Нацбанка удовлетворительной. Глава государства потребовал, чтобы Национальный банк больше работал в целом на экономику страны.





Особое внимание во время совещания было уделено ситуации в промышленном секторе. "Ни главу государства, ни Администрацию Президента не удовлетворяет то положение вещей, которое сегодня сложилось в этом сегменте нашей экономики", - подчеркнул Валерий Бельский.





Очевидно, что с каждым днем появляются новые вызовы в экономике, осложняет ситуацию нестабильность на нефтяном рынке и действия на этом фоне некоторых государств. "Мы столкнулись с некоторым давлением на таком важном для нас рынке, как энергоносители, на рынке нефтепродуктов. Не все проблемы на сегодня урегулированы. Но принимаются меры, они дают свой эффект", - отметил замглавы Администрации.





По его словам, снижение цен на нефть, безусловно, отразится на ключевом для Беларуси рынке - Российской Федерации. "Падение цен на нефть - это серьезный удар по экономической стабильности России. Несмотря на все заверения, мы понимаем, что цена менее $30 (за баррель. - Прим. БЕЛТА) - это не самый благоприятный сценарий. Покупательская способность потребителей нашей продукции на традиционном рынке будет, очевидно, меняться и, конечно, не расти", - констатировал он.





Президент поставил задачу не допустить на этом фоне ухудшения ситуации в промышленности, падения объемов производства и роста складских запасов, работать точечно с теми предприятиями, где возникают проблемы.





Отдельно обсуждалась тема экспортных поставок и импортозамещения. Была озвучена схема работы, которой потребовал придерживаться Президент: премьер-министр и вице-премьеры каждый по своему направлению деятельности должны приложить максимум усилий, чтобы содействовать продажам отечественных товаров за пределами страны, а министры, губернаторы и представители местных органов власти должны вплотную заняться вопросами импортозамещения.









Речь также шла о том, что необходимо задействовать потенциал строительной отрасли, которая способна быть локомотивом экономического роста. "Главой государства приняты дополнительные решения по ускорению развития строительной отрасли, прежде всего строительства жилья", - сказал Валерий Бельский. На совещании приводились конкретные примеры решения этого вопроса в различных регионах. Поставлена задача распространить передовой опыт на всю территорию страны. При этом акцент делался на улучшении качества строительных и ремонтных работ. К сожалению, пока есть множество примеров, когда они выполнены плохо, в связи с чем глава государства пообещал в ближайшее время многократно ужесточить спрос за качество таких работ.





Кроме того, Президент подробно интересовался ходом строительства и реконструкции дорог, в том числе трассы М6 в Гродненской области, которую глава государства пообещал лично проинспектировать.





В числе важных тем совещания было также сельское хозяйство. Акцент делался на принятии мер, чтобы не допустить падежа скота, а также на своевременной заготовке кормов.





Особое внимание президент обратил на то, чтобы во всех сферах обеспечить высокое качество производимой продукции и услуг.





Как пояснил Валерий Бельский, на совещании пока не обсуждались подробно показатели развития страны на пятилетку. Хотя правительство и разработало основы программы социально-экономического развития до 2025 года. Но, по его словам, предложенный вариант не содержит решений, как устранить факторы, которые мешают ускоренному росту экономики. Эта тема станет предметом обсуждения на специальном совещании.