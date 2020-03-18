Канопацкая: Оппозиция сворачивает праймериз из-за отсутствия денег

"По обычаю, деньги "на революцию" кончились (или потратились, или пропали) существенно раньше, чем была окучена пятая часть намеченных регионов. Можно разбегаться. Или самороспускаться", - говорится в заявлении Канопацкой в Facebook.





Как заявила экс-депутат, "бегство самоназначенного лидера всея белорусская оппозиция (имеется в виду Павел Северинец) из процедуры праймериз под надуманным предлогом не стало почти ни для кого, сколь-нибудь знакомого с деятельностью нашей оппозиции, удивительным".





По словам Канопацкой, то, что Северинец назвал причиной своего выхода из процедуры праймериз коронавирус и участие представителей исполнительной власти и учреждений образования в открытом, демократическом голосовании - "примитивная отмазка".





"Никто из наших европейских партнеров не поддерживал и не поддержит Павла Северинца в качестве единого. При всем нашем уважении к его характеру, напору и ораторским способностям, не укладывается в цивилизованной европейской голове "авторитетный сиделец по-жизни" в качестве лидера демократических преобразований в Беларуси. Как следствие, денег не будет ни сколько", - отметила экс-депутат.





Канопацкая подчеркнула, что "борьба с режимом "за свои", противоречит первородной сути белорусской оппозиции" и отметила, что единственная могла себе "позволить такую роскошь".





"Но теперь уже поздно. (...) народ от эпидемии COVID-19 пытаюсь спасать", - добавила экс-депутат, имея в виду свой вчерашний десятиминутный одиночный пикет в поддержку введения в стране карантина из-за коронавируса.





Как сообщалось, в конце января пять оппозиционных партий - движение "За свободу", "Белорусская христианская демократия", Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и Партия БНФ - заявили о намерении провести праймериз по выбору единого кандидата в президенты от оппозиции.









Изначально для участия в праймериз подали заявки Юрий Губаревич (движение "За свободу"), Николай Козлов (Объединенная гражданская партия (ОГП), Павел Северинец (Белорусская христианская демократия (БХД), Ольга Ковалькова (БХД), Анна Канопацкая (экс-депутат и бывший член ОГП) и Алексей Янукевич (партия БНФ).





Штаб "Народного голосования" зарегистрировал пятерых кандидатов, исключив Канопацкую из гонки. Павел Северинец заявил о своем выходе из процедуры праймериз 16 марта, назвав причиной коронавирус и голосование во время праймериз представителей госорганов. . Во вторник 17 марта стало известно, что Партия БНФ и ее кандидат Алексей Янукевич также вышли из праймериз оппозиции из-за "обострения конфликта и имитации единства". Таким образом, в настоящее время единого кандидата в президенты от оппозиции выбирают из трех человек.