Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе — не так остро, как в других странах, но тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан»,— сказал президент на встрече с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой.





Госпожа Памфилова доложила президенту о готовности избирательной системы к проведению общероссийского голосования. «Мы готовы дойти до каждого участника голосования»,— добавила она.





Напомним, законопроект о поправках был одобрен Госдумой, региональными заксобраниями и Советом федерации. После он был подписан президентом и направлен в Конституционный суд (КС) на проверку на соответствие главам Основного закона. 16 марта закон о поправках был одобрен Конституционным судом (КС).