Нина Хрущева у памятника Владимиру Набокову в Монтре. Фото ninakhrushcheva.wordpress.com





– Дональд Трамп в 1999-м тоже выдвигался кандидатом в президенты США, и тогда это выглядело в чистом виде клоунадой. Спустя 4 месяца он вышел из гонки. А через 16 лет победил на президентских выборах. Что изменилось за эти годы, почему стал возможным триумф бывшего абсолютного аутсайдера?





– Культура изменилась. Всё-таки американская культура – это культура шоу. Безумное развитие технологий, с моей точки зрения, сдвинуло американское сознание ещё больше в состояние иллюзии, транслируемой через экран. И Трамп очень хорошо это ухватил.





Нынешний президент США из тех правителей, которые знают цену хлеба и зрелищ. Вся его бизнес-империя тоже не особенно сконструирована на физической реальности. В основном Трамп – продавец воздуха. Продавец своего имени. Это главный продукт Трампа.





Другая причина – в росте разрыва между бедными и богатыми. И когда приходит Трамп с золотым туалетом и говорит, что «вы тоже станете таким богатым, как я» (смеётся), люди, которые привыкли не к реальности, а к фантазии через телевизор, эту историю покупают.





И третье: медиа – это тоже бизнес. Они показывали скучную Хиллари Клинтон на одной половине экрана и такого, практически бесконечно развлекательного Дональда Трампа на другой. В общем пресса сама его сделала, потому что долго говорила, какой он странный. В результате Трамп получил пиар, который никогда бы не смог купить за деньги.





– На нынешних выборах мы видим довольно странную картину. Главные действующие лица: Дональд Трамп – 74 года, Берни Сандерс – 77, Джо Байден – 78. В Политбюро ЦК КПСС средний возраст был меньше! Почему на этих выборах «в бой идут одни старики»?





– Что интересно многие мои студенты поддерживают Берни Сандерса. Я спрашиваю: почему? И из ответов понимаю, что Сандерс для них такой прогрессивный дедушка, современный Маркс, который выведет страну на прямую дорогу, сократит долги за образование.





Я думала, что молодые люди будут за Пита Буттиджича: ведь этому политику 38, он либеральный, необычный. И, тем не менее, для студентов оказался интереснее Берни Сандерс, который как Ленин обещает им новую революцию.





Джо Байден – это абсолютная фантастика, потому что он точно ничего Америке предложить не может. У него были никакие рейтинги. Но, когда бизнес-элита дико испугалась, что вдруг Берни Сандерс станет президентом, то СМИ стали талдычить: у нас будет социализм, Фидель Кастро… А Джо Байден – это кандидат свой, он выиграл холодную войну, расскажет вам анекдоты типа, как вместе с Брежневым боролся с медведями, и победил.





В результате произошли невероятные вещи: за неделю у человека рейтинг с 25% вырос до 55%. Если бы это была не Америка, я бы точно сказала: «Бюллетени подложили». (смеется)





Так что, почему Сандерс, я понимаю, а почему Байден для меня только одно объяснение: элиты решили сделать ставку на Джо, поскольку он им близок и понятен.





– А на этом развлекательном ринге есть вообще шансы хоть у Байдена, хоть у Сандерса конкурировать с Трампом, или он по определению побеждает с сухим счётом?





– Я думаю, Трамп их побеждает. Он даже из встречи с Центрами по контролю и профилактике заболеваний сделал гениальное представление (смеётся).





Трамп ведёт себя как Александр Македонский XXI века. Мы не знаем, каким на самом деле был этот царь, но Александр Македонский эпохи реального телевидения ведёт себя так. Народ смотрит и думает: «Может быть, в этом что-то и есть». И я просто не вижу, как Байден или Сандерс могут это преодолеть.





– Кстати, а вы допускаете хоть в какой-то степени такую возможность, что Трамп, победив на выборах 2020 года, в 2024-м не уйдет, отменив за это время правило двух сроков?





– Представить себе это очень трудно. Но… Уже, к примеру, была статья в Atlantic Magazine, очень уважаемом медиа, что, если Трампа не выберут сейчас, то он не уйдёт из Белого дома. (смеется)





Никита Сергеевич Хрущёв запретил употреблять термин «враг народа» в Советском Союзе в 1950-х годах. Можно ли было представить себе, что Дональд Трамп вернет это словосочетание в США 2010-х?









Проблема в том, что Америка совершенно неспособна увидеть себя со стороны. Если у неё что-нибудь не так, то это кто-то другой виноват: Путин, Лукашенко, кто угодно. А она никогда ни в чём не виновата, потому что считает себя «Сияющим городом на холме» – такая мессианская идея. И все, кто говорит, что он не сияющий – это «враги народа». Трамп это подхватил.





– Вы упомянули Александра Македонского. А не видите ли вы сходства у Дональда Трампа с другим Александром, по фамилии Лукашенко?





– Я недостаточно знаю Лукашенко. Но он производит ощущение человека, который чувствует волну и аудиторию. Наверное, они похожи, но у меня впечатление, что Лукашенко намного умнее Трампа.





Лукашенко – диктатор, но всё еще диктатор в реальной системе, в физическом пространстве. Трамп в физическом пространстве практически не существует, он – медийное произведение, медийный автократ. Пока.





– Какие, на ваш взгляд, у России существуют планы в отношении Беларуси? Можно ли рассчитывать, что белорусская независимость будет восприниматься Москвой как данность или это для Кремля историческое недоразумение, которое нужно – де-факто или де-юре – ликвидировать?





– Я, честно говоря, не считаю, что Кремль воспринимает Беларусь как историческое недоразумение. Но, когда была в Минске в 2017-м, подумала, что следующей ступенью после Крыма может быть Беларусь. Однако потом стало ясно, что за 6 лет россиянам международные авантюры надоели.









Путин – игрок, но осторожный. Он никогда не берёт, то, что не может разжевать (правда, с «Новороссией» накладка получилась: надкусил, но это ему не пошло). Путин любит то, что хорошо выглядит и плохо лежит (смеется). Минск хорошо выглядит, а лежит он так, боком.





В общем, важно, сколько Лукашенко продержится, и кто его сменит. Путин ведь чем умён – знает, как использовать слабости других. Если бы у других не было слабостей, он бы был никто. У Путина ни силы нет, ни стратегии, но он знает гениально, его научили в КГБ, как использовать чужие изъяны.





– Возвращаясь к Америке, существует мнение, что Трамп – это не болезнь, Трамп – это симптом. Его сегодняшние успехи – следствие состояния американского общества. Есть ли у вас оптимизм в отношении того, что эти смутные американские времена в скором времени пройдут или, наоборот, всё будет как в сказке: чем дальше, тем страшнее?





– Политики делятся на «ястребов» и «голубей». Барак Обама выглядел «голубем», но на самом деле был абсолютным «ястребом»: и во внешней политике, и в иммиграционной.





Поэтому говорить, что после Трампа наступит «светлое будущее»… Не Трамп придумал, что America first – он это просто по-цирковому сформулировал и шапку сделал. Многие политики думают также, но они соблюдают приличия. Образно говоря, салфетки кладут на колени, едят ножом и вилкой. А Трамп это всё убрал, руками черпает и в рот засовывает.



