Из 10 королевский семей Европы девять до сих пор получают за исполнение их обязанностей средства, выделяемые из казны. Единственным исключением является княжеский дом Лихтенштейна, который ничего не получает от налогоплательщиков,пишет inosmi.ru





Сколько денег получает каждая из королевских семей, зависит от местных законов и традиций. В некоторых странах королевские семьи получают одну крупную сумму. В других средства поступают из целого ряда источников, что затрудняет процесс сравнения.









Также многое зависит от того, кого в каждой конкретной стране считают «штатным» или полноправным членом королевской семьи — то есть таким членом, единственная задача которого — представлять корону. В некоторых странах быть кузеном монарха — уже достаточно для того, чтобы считаться полноправным членом королевской семьи.





В других странах даже братьям и сестрам короля или королевы приходится искать работу.

Соединенное Королевство

Британская королевская семья является одной из самых больших и богатых в Европе, и большинство близких родственников королевы Елизаветы II, включая кузенов и кузин, считаются полноправными членами королевской семьи.





Согласно информации на официальном сайте британской королевской семьи, в настоящее время 16 взрослых и трое детей считаются ее полноценными членами. Пятерых из них нет на фотографии выше: это супруг Елизаветы принц Филипп, графиня Уэссекская Софи, которая приходится королеве невесткой, двоюродная сестра королевы принцесса Александра и двоюродный брат принц Эдвард, а также супруга Эдварда, герцогиня Кентская.





Расходы королевы и ее семьи в основном финансируются посредством «суверенного гранта», который в 2018-2019 годах составил 82,2 миллиона фунтов стерлингов (103 миллиона долларов). Это довольно внушительная сумма, однако часть этих средств идет на реставрацию Букингемского дворца.





Между тем королевская семья Великобритании постепенно уменьшается.





В ноябре 2019 года второй сын Елизаветы принц Эндрю, герцог Йоркский, отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала вокруг его дружеских отношений с Джеффри Эпштейном (Jeffrey Epstein), которого признали виновным в педофилии.





Следующий удар был нанесен в январе, когда Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, решили официально отойти от королевских дел и начать работать, чтобы обрести финансовую независимость. Ранее на минувшей неделе они посетили свои последние официальные общественные мероприятия.









Их уход означает, что теперь число взрослых членов королевской семьи, официально исполняющих королевские обязанности, сократилось до 14.





Гарри и Меган вошли в число тех внуков королевы, которые работают независимо от королевской семьи: старшая дочь принца Эндрю принцесса Беатрис работает в компании Afiniti, занимающейся разработкой программного обеспечения, а ее сестра принцесса Евгения — директор галереи Hauser & Wirth. Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл (Zara Tindall) — успешная наездница. А ее брат Питер Филлипс (Peter Phillips) работает в сфере спорта.

Монако

В королевской семье Монако только четверо взрослых членов официально исполняют королевские обязанности: это принц Альберт II, его супруга принцесса Шарлен и его сестры, принцесса Каролина и принцесса Стефания.





У Альберта и Шарлен есть двое малолетних детей — двойняшки принцесса Габриэла и принц Жак. Габриэла родилась на две минуты раньше Жака, но в будущем именно он займет трон. Поскольку он мальчик, именно он, а не его сестра, является наследником. У Альберта II есть двое старших детей, которые родились вне брака, и формально они не являются членами королевской семьи.





Согласно официальным данным, королевская семья Монако в 2020 году получила 54,4 миллиона долларов. Из этих денег 14,6 миллиона долларов достались принцу, а остальные средства — это расходы на управление делами, персонал и обслуживание дворца.

Нидерланды

В голландской королевской семье королевские обязанности официально исполняют семеро взрослых и трое детей.









Это король Виллем-Александр, его супруга королева Максима и их три дочери, принцесса Оранская Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана.





Мать короля, бывшая королева Беатрикс, отказалась от престола в пользу Виллема-Александра в 2013 году.





Брат короля принц Константин и его супруга принцесса Лаурентин тоже считаются полноправными членами королевской семьи, как и тетя короля принцесса Маргрит и ее супруг Питер ван Волленховен (Pieter van Vollenhoven). Другой сын Беатрикс принц Фризо умер в 2013 году.





Согласно информации на официальном сайте, королевская семья Нидерландов в 2020 году получила 44,4 миллиона евро (49, 2 миллиона долларов). Из них король получил 5,9 миллиона евро (6,5 миллиона долларов).

Норвегия

Полноправными членами норвежской королевской семьи считаются пятеро взрослых и двое детей. Это король Харальд V и его супруга королева Соня, их сын кронпринц Хокон и его семья, а также сестра короля принцесса Астрид.





Принцесса Астрид, которой нет на фотографии выше, получает почетную пенсию за ее работу в прошлом. После смерти ее матери кронпринцессы Марты в 1954 году, Астрид выполняла функции первой леди страны в течение 14 лет до того момента, когда ее брат, будущий король, женился.





Согласно официальным документам, в 2019 году королевская семья Норвегии получила 433,9 миллиона норвежских крон (48,7 миллиона долларов). Из этих денег 1,4 миллиона долларов достались королю и королеве, а 1,1 миллиона долларов — кронпринцу и принцессе.









Принцесса Марта-Луиза, сестра Хокона, выполняет часть официальных обязанностей, однако она также работает над своими собственными проектами за пределами королевской семьи. Она написала несколько книг, и у нее есть свой канал на сайте YouTube, посвященный лошадям. Кроме того, она занимается альтернативной медициной. После волны критики в ее адрес в прошлом году Марта-Луиза объявила, что в своей частной жизни она больше не будет использовать королевский титул.

Бельгия

Согласно информации на ее официальном сайте, королевская семья Бельгии получила из государственной казны в 2018 году 14,6 миллиона долларов. Большая часть этих денег была потрачена на покрытие расходов, связанных с официальными обязанностями короля Филиппа. Сюда относятся оплата работы персонала, расходы на обслуживание королевского дворца в Брюсселе (рабочее место короля) и Лакенского дворца, который служит официальной резиденцией королевской семьи. Эти деньги также тратятся на оплату коммунальных счетов, расходов на автомобили и других расходов, связанных с официальной деятельностью короля.

Кроме того, король, его родители, брат принц Лоран и сестра принцесса Астрид получают ежегодные жалования. Принцесса Астрид получает 356080 долларов, а принц Лоран — 341 тысячу 614 долларов. У короля и королевы Матильды есть четверо детей, которые пока учатся в школе.





Родители короля, король Альберт II и королева Паола, уже давно ушли на покой, однако они до сих пор посещают некоторые мероприятия. Бывший король получает официальную пенсию в размере 1 миллиона долларов. В январе 2020 года он признал, что у него есть внебрачная дочь, родившаяся в 1960-х годах, положив конец долгому судебному процессу.





Сестра короля принцесса Астрид часто представляет королевскую семью за границей. Ее супруг принц Лоренц Бельгийский, эрцгерцог Австрийский-Эсте, тоже формально является членом королевской семьи, однако он работает в сфере финансов. У их пятерых детей тоже есть титулы, однако они не считаются полноправными членами королевской семьи. Все пятеро учатся и работают независимо от королевской семьи.





Брат короля принц Лоран — член королевской семьи, исполняющий все официальные обязанности. У него и его супруги трое малолетних детей.

Дания

Согласно ежегодному отчету, королевская семья Дании во главе с королевой Маргрете II, получила 12,2 миллиона долларов в 2018 году. Эта сумма покрывает все расходы королевской семьи, включая обслуживание королевских резиденций.





Полноправными членами королевской семьи Дании считаются королева, кронпринц Фредерик, его супруга кронпринцесса Мэри и их четверо детей, а также второй сын королевы принц Иоахим и его супруга принцесса Мари.





Согласно информации на официальном сайте семьи, принц Иоахим исполняет официальные обязанности, когда королева и кронпринц находятся в отъезде. Сестра королевы принцесса Бенедикта тоже считается полноправным членом королевской семьи.





Тем не менее, несмотря на свои королевские титулы, члены королевской семьи Дании стараются жить обычной жизнью. Их дети посещают обычные государственные школы, а взрослых членов семьи можно часто увидеть в магазинах или на улицах, катающимися на велосипеде.

Люксембург

Только четверо членов королевской семьи Люксембурга официально исполняют королевские обязанности и получают за это средства из казны. Это великий герцог Анри и его супруга великая герцогиня Мария-Тереза, их сын принц Гийом, наследный Великий герцог Люксембурга, и его супруга графиня Стефания де Ланнуа, Великая герцогиня Люксембурга.









Согласно документам, опубликованным правительством Люксембурга, в 2019 году на покрытие расходов королевская семья получила 11,8 миллиона долларов. Согласно информации на официальном сайте, великий герцог также получил личное жалование в размере 312 тысяч долларов. Четверо детей великого герцога работают за пределами королевской семьи.

Швеция

Семеро взрослых и двое детей считаются полноправными членами королевской семьи Швеции. Это король Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия, кронпринцесса Виктория, ее супруг принц Даниэл и их двое детей.





Кроме того, полноправными членами королевской семьи также являются брат Виктории принц Карл, его супруга принцесса София и ее сестра Мадлен. Однако их дети — племянники и племянницы Виктории — недавно отказались от своего королевского статуса. Их родители одобрили это решение, отметив, что это даст их детям больше свободы.





В 2019 году королевская семья получила 71 миллион шведских крон (7,5 миллиона долларов) на покрытие всех расходов, включая поездки за границу, персонал и другие статьи расходов, в том числе содержание королевских конюшен.

Испания

Испанская королевская семья относительно небольшая и состоит из короля Филипа, его супруги королевы Летиции и их двух дочерей, инфанты Леонор и инфанты Софии. Родители короля, король Хуан Карлос и королева София, тоже считаются полноправными членами королевской семьи, однако они отошли от дел в 2014 году. Согласно информации на официальном сайте, в 2018 году королевская семья получила из бюджета Испании 7,9 миллиона евро (8,8 миллиона долларов).

Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн — это единственная монархия в Европе, которая не получает никаких денег из казны. Эта королевская семья является одной из самых богатых в Европе. Ей принадлежит внушительное количество собственности и частный банк.









Хотя их семья довольно большая, полноправными членами монаршей семьи, исполняющими все официальные обязанности, считаются только четверо: принц Ганс-Адам II, его супруга принцесса Мари-Аглае, их сын принц Алоис и его супруга принцесса Софи.





В отличие от других европейских монархий, принц Ханс-Адам II играет активную роль в политике княжества. Он имеет право предлагать новые законопроекты, амнистировать заключенных и назначать судей. Такая власть влечет за собой большую ответственность: согласно конституции, ему могут объявить вотум недоверия в том случае, если как минимум 1500 избирателей этого потребуют.



