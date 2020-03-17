Ранее Владимир Макей встречался со студентом, у которого подозревали коронавирус.





«Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей находится на рабочем месте и в добром здравии, что подтверждается регулярным медицинским обследованием», - сообщил на запрос Радио Свабода МИД Беларуси.





Ранее телеграмм-канал «Белорусский диалог» написал, что Владимир Макей на карантине.





«МИД функционирует в штатном режиме, за исключением консульской службы, которая перешла практически на круглосуточную работу в связи с необходимостью оказания помощи в возвращении на родину многим белорусским гражданам», - говорится далее в сообщении МИД Беларуси.













Студент, у которого подозревали каранавирус, встречался с Макеем





Студент, чей отец-бизнесмен скрыл свою поездку в Италию и мог заразить 91 человека, встречался с Владимиром Макеем 5 марта. На фотографиях дистанция между ними меньше 1 метра. У парня, как у контакта первого уровня, подозревали коронавирус и поместили в госпиталь.





Радио Свобода связалось с парнем. Он сообщил, что несколько тестов на коронавирус дали у него отрицательный результат.





Министр иностранных дел Владимир Макей встречался со студентами факультета ФМО БГУ 5 марта во время торжественного мероприятия по случаю 50-летия вступления в силу Договора о нераспространение ядерного оружия. Информация об этом с фотографиями, где студент и Макей стоят рядом, есть на сайте факультета. Скриншоты сообщения имеет редакция Радио Свобода.





По информации «Нашей нивы», которая ссылается на близких бизнесмена, тому стало плохо 5 марта. 7 марта он обратился в медцентар, а 9-го началась экстренная госпитализация студентов БГУ.





14 марта стало известно, что предыдущие тесты показали наличие коронавируса у пяти студентов БГУ. Информацию распространила пресс-служба Министерства здравоохранения.





13 марта на пресс-конференции Министерства здравоохранения Инна Карабан сообщила, что из-за белоруса, который не признался, что был в Италии, а продолжал посещать публичные мероприятия, встречаться с людьми, мог заразиться 91 человек - столько людей сейчас изолировали.





В больницы направили 240 студентов и преподавателей, которые могли иметь контакт с «положительным» студентом.





В среду 11 марта всех врачей и посетителей, которые находились в медцентре «ЛОДЭ» в одно время с заболевшим пациентом, повезли в Боровляны на карантин. Их немного, людей определяли по времени приема и камерах видеонаблюдения. Эту информацию подтвердила Свободе пресс-секретарь Минздрава Юлия Барадун