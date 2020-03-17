А где Коля Лукашенко - заперли в Дроздах?





Но не все беларусы верят властям: некоторые оставляют детей дома. Благо, Минобр уже не против.





Тем времнем Александр Лукашенко активно выступает против чрезвычайных мер, но сам отменяет встречи в широком кругу – например, Большой разговор с президентом.





Натальи Бельмач – директора школы, учеником которой считается младший Лукашенко. Не вводит Лукашенко карантин и в учебных заведениях, но отпускает ли он в школу своего младшего сына Колю? Это Белсат попытался выяснить у– директора школы, учеником которой считается младший Лукашенко.









– Добрый день! В школе ли сейчас сын руководителя страны, который против того, чтобы вводить карантин?





– На сегодня у меня в школе отсутствуют всего лишь 56 человек, мы работаем в штатном режиме.





– Ходит ли на занятия сын главы государства?





– Я дала исчерпывающий комментарий.





– Иначе говоря, можно считать, что не ходит?





– То, что вы считаете, – это ваше право.





В Острошицко-Городокской средней школе обучается где-то 400 учеников, значит, отсутствует каждый восьмой, но, по словам директора, сейчас посещаемость школы даже больше, чем обычно в это время в другие годы.