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А где Коля Лукашенко - заперли в Дроздах?

Европейские страны, оберегая своих жителей от опасного коронавируса, закрыли учебные заведения – сады, школы и университеты. Власти же Беларуси утверждают, что угрозы жизни и здоровью граждан нет.


Но не все беларусы верят властям: некоторые оставляют детей дома. Благо, Минобр уже не против.

Тем времнем Александр Лукашенко активно выступает против чрезвычайных мер, но сам отменяет встречи в широком кругу – например, Большой разговор с президентом. 

Не вводит Лукашенко карантин и в учебных заведениях, но отпускает ли он в школу своего младшего сына Колю? Это Белсат попытался выяснить у Натальи Бельмач – директора школы, учеником которой считается младший Лукашенко.


– Добрый день! В школе ли сейчас сын руководителя страны, который против того, чтобы вводить карантин?

– На сегодня у меня в школе отсутствуют всего лишь 56 человек, мы работаем в штатном режиме.

– Ходит ли на занятия сын главы государства?

– Я дала исчерпывающий комментарий.

– Иначе говоря, можно считать, что не ходит?

– То, что вы считаете, – это ваше право.

В Острошицко-Городокской средней школе обучается где-то 400 учеников, значит, отсутствует каждый восьмой, но, по словам директора, сейчас посещаемость школы даже больше, чем обычно в это время в другие годы.
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