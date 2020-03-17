Мир во время войны

Борьба с COVID-19 превращается в полномасштабную войну. Китай, похоже, выиграл первую битву. Гонконг, Тайвань, Сингапур и Япония также отметились заметными успехами в смягчении последствий этой вспышки – несомненно, благодаря своему опыту борьбы с эпидемией ТОРС 2003 года.





Европа и Соединенные Штаты, с другой стороны, только пробуждаются от своих иллюзий неуязвимости. В результате эпидемия сейчас свирепствует по всему Западу.





Наиболее пострадавшей западной страной до сих пор является Италия, имеющая наиболее прочные экономические связи с Китаем. Северная Италия – это теперь новый Ухань (китайский мегаполис, где впервые появился коронавирус).





Поскольку система здравоохранения Италии была перегружена, итальянское правительство нажало на тормоза, закрыв розничную торговлю и введя карантин по всей стране. Все магазины, кроме аптек и продуктовых магазинов, закрыты.





Гражданам был рекомендовано оставаться дома и появляться в общественным местах только с целью необходимых покупок или поездок на работу. Многие государственные и частные долговые обязательства (например, арендная плата за жилье и процентные платежи) были приостановлены. Италия пытается замедлить ход экономических часов до тех пор, пока коронавирус не исчезнет.





Между тем, хотя в Германии до сих пор было очень мало случаев смерти от коронавируса, число инфекций сейчас стремительно растет, как и везде. В ответ на кризис правительство Германии ввело временное пособие на работу и предоставило щедрую кредитную помощь, гарантии или налоговые отсрочки для проблемных компаний. Публичные мероприятия по всей стране были отменены. Школьникам велели оставаться дома.





А Австрия, со своей стороны, давно закрыла границу с Италией. Австрийские школы, университеты и большинство магазинов также были закрыты.





Первоначально Франция придерживалась более мягкого подхода, но теперь она также закрыла свои школы, рестораны и магазины, как и Испания. Дания, Польша и Чехия закрыли свои границы с Германией.





Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение. Конгресс одобрил Чрезвычайную программу в размере USD8,3 млрд для финансирования усилий по сдерживанию эпидемии. Ожидается утверждение еще большей суммы Сенатом. Федеральное правительство также запретило въезд иностранным путешественникам – сначала из Китая и Ирана, а теперь из Европы.





В глобальном масштабе не все меры реагирования на кризис были целенаправленными, а другие – недостаточно решительными. Наиболее тревожным является то, что некоторые правительства убедили себя в том, что они могут лишь замедлить распространение вируса, вместо того чтобы предпринять шаги, необходимые для его полного прекращения.





Предсказуемая переполненность больниц во многих сильно пострадавших районах уже показала всю глупость такого самодовольства.





На экономическом фронте серьезной рецессии уже не избежать, и некоторые экономисты уже призывают правительства принять меры для укрепления совокупного спроса. Но эта рекомендация является неадекватной, учитывая, что мировая экономика страдает от беспрецедентного шока предложения.





Люди не работают, потому что они больны или находятся в карантине. В такой ситуации стимулирование спроса будет просто стимулировать инфляцию, потенциально приводя к стагфляции (слабому или падающему росту ВВП наряду с ростом цен), как это произошло во время нефтяного кризиса 1970-х годов, когда другой важный производственный фактор оказался в дефиците.





Хуже того, меры, направленные на стимулирование спроса, могут даже оказаться контрпродуктивными, поскольку они будут способствовать развитию межличностных контактов, подрывая тем самым усилия по ограничению передачи вируса. Что толку давать итальянцам деньги на походы по магазинам, когда правительство закрывает магазины и заставляет всех оставаться дома?





Те же аргументы применимы и к поддержке ликвидности. Мир уже наводнен ликвидностью, а номинальные процентные ставки почти везде близки к нулю или ниже него. Еще большее снижение процентных ставок на глубоко красной территории может помочь фондовым рынкам, но это также может спровоцировать бегство наличных денег.





Жестокий спад экономической активности, который, по мнению эпидемиологов, необходим, делает крах фондовых рынков неизбежным, учитывая, что политика центральных банков в отношении чрезмерно дешевых денег и объединенных обязательств вызвала неустойчивый пузырь. Поскольку они израсходовали свои боеприпасы в неподходящий момент, центральные банки несут ответственность за пузырь, который сейчас лопнул.





Что действительно необходимо, так это фискальные меры для спасения компаний и банков от банкротства, чтобы они могли быстро восстановиться после окончания пандемии. Директивные органы должны рассмотреть различные формы налоговых льгот и государственных гарантий, чтобы помочь фирмам заимствовать средства в случае необходимости.





Но самый перспективный вариант – это краткосрочная надбавка за сокращение рабочего времени. Этот подход, который был опробован в Германии, компенсирует недостаточную занятость рабочей силы по тем же каналам, которые уже используются для страхования на случай безработицы.





А еще лучше то, что он почти ничего не стоит, потому что он предотвращает потери, которые последовали бы за ростом реальной безработицы. Все страны должны повторить эту часть политики Германии, чтобы предотвратить потерю рабочих мест.





Но, что самое важное, все правительства должны следовать примеру Китая в принятии прямых мер против COVID-19.





Никто на передовой не должен быть стеснен нехваткой средств. Больничные отделения интенсивной терапии должны быть расширены; временные больницы должны быть построены; а респираторы, защитное снаряжение и маски должны быть массово произведены и доступны всем, кто в них нуждается.





Кроме того, органы общественного здравоохранения должны получить ресурсы и средства, необходимые им для дезинфекции фабрик и других общественных мест. Гигиена – вот повестка дня.





Особенно важно масштабное тестирование населения. Идентификация каждого случая может спасти несколько жизней. Просто сдаваться пандемии неприемлемо.







