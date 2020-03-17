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В Польше коронавирусом заразился министр окружающей среды. Проверят весь кабинет министров

Власти Польши решили проверить на коронавирус всех членов правительства после получения положительных результатов у одного из министров. Об этом сообщает PAP.

Коронавирус был подтвержден у министра окружающей среды Михала Вося.

«Чувствую себя хорошо. Благодарю работников службы здравоохранения и выражаю солидарность со всеми больными», – заявил чиновник.

Он заразился после контакта с работником лесного хозяйства, у которого также подтвержден коронавирус.

После этого анализы были взяты и у остальных членов правительства Польши.

Отметим, что Вось был назначен на свой пост только 5 марта, менее 2 недель назад.

По последним данным польского Министерства здравоохранения, в стране подтвержден коронавирус у 205 человек. 5 из них умерли. Последним стал 57-летний мужчина.
Belsat.eu
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