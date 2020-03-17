Коронавирус был подтвержден у министра окружающей среды Михала Вося.





«Чувствую себя хорошо. Благодарю работников службы здравоохранения и выражаю солидарность со всеми больными», – заявил чиновник.





Он заразился после контакта с работником лесного хозяйства, у которого также подтвержден коронавирус.





После этого анализы были взяты и у остальных членов правительства Польши.





Отметим, что Вось был назначен на свой пост только 5 марта, менее 2 недель назад.





По последним данным польского Министерства здравоохранения, в стране подтвержден коронавирус у 205 человек. 5 из них умерли. Последним стал 57-летний мужчина.