В Польше коронавирусом заразился министр окружающей среды. Проверят весь кабинет министров
Власти Польши решили проверить на коронавирус всех членов правительства после получения положительных результатов у одного из министров. Об этом сообщает PAP.
Коронавирус был подтвержден у министра окружающей среды Михала Вося.
«Чувствую себя хорошо. Благодарю работников службы здравоохранения и выражаю солидарность со всеми больными», – заявил чиновник.
Он заразился после контакта с работником лесного хозяйства, у которого также подтвержден коронавирус.
После этого анализы были взяты и у остальных членов правительства Польши.
Отметим, что Вось был назначен на свой пост только 5 марта, менее 2 недель назад.
По последним данным польского Министерства здравоохранения, в стране подтвержден коронавирус у 205 человек. 5 из них умерли. Последним стал 57-летний мужчина.
15:57 17/03/2020
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