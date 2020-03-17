Юрий Губаревич: Никто не говорит об отмене праймериз





Партия БНФ призвала Павла Северинца и его команду «пересмотреть и отменить свое решение о выходе из процедуры народного голосования», Юрия Губаревича – «дать всем участникам процесса и общественности исчерпывающие объяснения относительно того, каким образом и через какие каналы было организовано участие и голосование за Юрия Губаревича подозрительных участников на собраниях народного голосования в Дрогичине, Пинске и Столине».





«Мы призываем всех участников процедуры приложить усилия для задабривания конфликта и восстановления разрушенного единства, - говорится в заявлении. - В нынешней ситуации Партия БНФ не видит смысла в имитации единства, которого фактически нет, и заявляет о своем выходе из Договора о народном голосовании, а также о выходе своего кандидата Алексея Янукевича из процедуры народного голосования с 10: 00 17 марта 2020 года».





Но Партия БНФ готова «немедленно и без дополнительных условий вернуться в процесс народного голосования в том случае, если конфликтующие стороны смогут найти взаимопонимание и фамилию Павла Северинца вернется в Список для голосования по кандидатурам на единого кандидата в народном голосовании».









Фактически в праймериз остались три участника, претендующие на роль единого кандидата в оппозиции: лидер «Руху за свабоду» Юрий Губаревич, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова и председатель ОГП Николай Козлов.





Народному голосованию конец? «Белорусский партизан» спросил об этом Юрия Губаревича.





- Выход из праймериз Павла Северинца и Алексея Янукевича – конец праймериз?





- Нет, это не конец праймериз. Продолжение народного голосования зависит только от людей, от участников. Если людям интересно принимать участие в праймериз, если они будут активно голосовать в интернете.





Возможно, нам еще удастся возобновить региональные поездки, и, если увидим интерес к этой процедуре, то, безусловно, продолжим. Это выбор белорусского народа, и не так существенно, кто из политиков в силу определенных причин принял решение отказаться от дальнейшей борьбы.





Востребованность на альтернативу в обществе никуда от этого не исчезла, она все равно остается.





- Одна из озвученных причин отказа от дальнейшего участия в праймериз – активность вертикали, которая в Столине, Дрогичине, Пинске массово участвовала в народном голосовании. Надо понимать, это камень в ваш огород?





- Интересно то, что эти упреки появились только после того, как я начал побеждать в ряде городов на Полесье. Потому что приход чиновников мы фиксировали еще в Витебской области – в тех же Миорах, где я не получил ни одного голоса, а выиграл Павел Северинец.





В Миорах участие в голосовании принял заместитель председателя райисполкома по идеологии. Но на тот момент это никого не возмущало и не стало причиной для выхода из праймериз.





- То есть, вы считаете, что причина в том, что вы начали сокращать дистанцию между Северинцем?





- Приход чиновников – ситуация не новая, но возмущение у Павла она вызвала только тогда, когда он перестал получать большинство голосов.





- Партия БНФ призвала вернуть в праймериз Анну Канопацкую. Тогда зачем ее было вообще исключать?





- Не хочу комментировать заявление Партии БНФ, потому что по своей сути она просто безответственная и инфантильная.









- Лично вы готовы в нынешнем составе продолжать праймериз? Если, конечно, позволят внешние условия.





- Конечно. Сегодня у нас состоится плановая поездка в Барановичи, где голосование начнется в 6 часов вечера; никто не переносит и не отменяет эту поездку. А в середине дня состоится совещание представителей структур-участников праймериз, возможно, подумаем про коррективы процесса, а скорее всего, просто подтвердим прежние планы. Но не буду забегать вперед.





Скажу одно: на данный момент никто не говорит об отмене или сворачивании праймериз.



