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Песков: В планах Путина телефонного разговора с Лукашенко нет

В планах Путина нет телефонного разговора с Лукашенко. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


"Насколько мне известно, вчера разговора не было. Будет ли разговор сегодня, мне пока неизвестно. Пока в планах президента нет", - цитирует Пескова RIAKremlinpool.

ПРи этом он заметил, что считает несправедливой критику Лукашенко в связи с закрытием Россией границы. "Мы понимаем эмоциональный настрой, но считаем критику несправедливой", - передает слова Песков Пул №3


"Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - "пошутил" Лукашенко, сказав, что из-за возникшей ситуации запланирован его телефонный разговор с Путиным.
"Белорусский партизан"
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