В Армении отменили референдум

В ЦИК уточнили, что за основу взято решение "Об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения".





Накануне в стране был введен режим чрезвычайного положения. Эта мера связана с необходимостью эффективной борьбы с распространением коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 14 апреля.





Референдум по конституционным изменениям планировалось провести 5 апреля.