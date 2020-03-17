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В Армении отменили референдум

В Армении все работы, направленные на подготовку к референдуму по конституционным изменениям, прекращаются. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия республики.

В ЦИК уточнили, что за основу взято решение "Об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения".

Накануне в стране был введен режим чрезвычайного положения. Эта мера связана с необходимостью эффективной борьбы с распространением коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 14 апреля.

Референдум по конституционным изменениям планировалось провести 5 апреля.
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