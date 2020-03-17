ПАСЕ отменила проведение весенней сессии из-за коронавируса

"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении ассамблеи, размещенном на сайте организации.





В нем указывается, что "аннулирование учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".





Ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта.

Эксперты отмечают, что ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.