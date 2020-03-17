Оргкомитет отозвал заявку на митинг-концерт в Минске в годовщину БНР

Оргкомитет просит с пониманием отнестись к ситуации. "Подготовка мероприятия в условиях, когда каждый день в Беларуси увеличивается количество больных коронавирусом, а официальная информация о распространении вируса не вызывает доверия выглядит неуместной", — говорится в заявлении, передает "Еврорадио"





Тем не менее, оргкомитет обещает, что "будет изучать возможность проведения мероприятия в более поздний период".





В этом году в оргкомитет по празднованию Дня Воли-2020 вошли Белорусская социал-демократическая партия (Громада), Движение "За Свободу", Белорусская партия "Зелёные", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Объединённая гражданская партия. Заявку подавали на проведение митинга-концерта в воскресенье, 22 марта. Ранее от проведения уличной акции в годовщину БНР из тех же причин отказались в Гродно.





В Беларуси официально заявлено о 36 случаях заболевания коронавирусом. Все соседи нашей страны закрыли свои границы.