— Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но последнее время в шутку говорю, что водкой, наверное, не только руки надо мыть, но и в день 40−50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе! — предупредил президент, пишет TUT.BY





Он также посоветовал сходить в сухую сауну, добавив, что «2−3 раза в неделю это полезно».





— Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает.





Президент заметил, что надо не паниковать, а просто работать, и привел в пример село.





— Приятно смотреть по телевизору — люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит.

