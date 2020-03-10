Байден выиграл праймериз в Вашингтоне





Байден набирает 37,9%, в то время как его оппонент Берни Сандерс — 36,4%.





10 марта Байден выиграл праймериз в Миссисипи, Миссури и Мичигане. Берни Сандерс стал победителем в Северной Дакоте.





4 марта в «супервторник» Байден стал победителем в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также в Американском Самоа.





Выборы президента США запланированы на 3 ноября.