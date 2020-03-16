Посольство США в Минске временно приостанавливает выдачу виз

Как пишет Sputnik, посольство США в Минске с 17 марта не будет выдавать неиммиграционные визы, говорится в сообщении дипмиссии.





Данное решение было принято из-за опасности дальнейшего распространения коронавируса нового типа COVID-19.





"Посольство США в Минске приостанавливает оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз с 17 марта. Услуги, оказываемые посольством гражданам США, по-прежнему будут доступны", – сказали в дипмиссии.





Там также отметили, что как только угроза коронавируса пропадет, посольство

возобновит выдачу виз в полном объеме.









Как ранее стало известно, посольства и консульства Литвы и Польши прекратили прием документов на получение виз от граждан Беларуси в связи с объявлением карантина на территории данных стран.





Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 в Беларуси выявлен у 36 граждан. За минувшие сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов, а еще около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тысяч тестов на COVID-19.











