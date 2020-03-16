Самоубийство? Снайпер охраны президента России найден мёртвым
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.
Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать — погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь его квартиры была заперта изнутри, и обнаружившему его тело мужчине пришлось забраться через окно на кухне.
Рядом с телом снайпера лежал пистолет "Оса". Следствие рассматривает версии произошедшего, в том числе самоубийство.
Погибший служил в воинской части №11488, где числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.
18:45 16/03/2020
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