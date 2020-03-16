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Самоубийство? Снайпер охраны президента России найден мёртвым

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.


Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать — погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь его квартиры была заперта изнутри, и обнаружившему его тело мужчине пришлось забраться через окно на кухне.

Рядом с телом снайпера лежал пистолет "Оса". Следствие рассматривает версии произошедшего, в том числе самоубийство.

Погибший служил в воинской части №11488, где числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.
ru.oxu.az
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