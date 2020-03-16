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Чем известен самый приближенный помощник Лукашенко, работающий на него четверть века

За последнее время возникло несколько поводов обратить внимание на персону Николая Латышенка.

Чем известен самый приближенный помощник Лукашенко, работающий на него четверть века
Фото: EPA
Во-первых, на телеканале ОНТ в марте стартовала программа «Двое из дворца», в которой показывают кадры из закулисья работы Александра Лукашенко во Дворце Независимости. На них часто проскакивает Николай Латышенок.

Во-вторых, начался суд над Андреем Втюриным – бывшим начальником Латышенка.


UDF.BY рассказывает, чем известен этот человек.

Охранял Лукашенко больше 20 лет

Уроженец Миорского района пришел в Службу безопасности президента в 1995 году. Со временем он дослужился до начальника управления личной охраны. Латышенок входил в самый близкий круг Александра Лукашенко, регулярно сопровождая его в командировках.

Так в 2002 году, когда руководитель Беларуси отдыхал в австрийских Альпах, Латышенок оказался в числе людей, заселившихся с ним в один отель. Номер он, кстати, делил с Андреем Втюриным, будущим главой Службы безопасности президента, которого теперь судят за коррупцию.

Чем известен самый приближенный помощник Лукашенко, работающий на него четверть века
В той небольшой группе были также Владимир Макей, Ирина Абельская и Владимир Коноплев.

В 2008 году Латышенок оказался в составе небольшой группы во главе с Лукашенко, которая была аккредитована для посещения Олимпийских игр в Пекине.

В августе 2017 года Латышенок был уволен в запас. Но оставался без официальной работы всего несколько месяцев.

Самый приближенный помощник Лукашенко

В феврале 2018 года Латышенок был назначен помощником президента по общим вопросам. Он как будто готовился к новой работе – в 2011-м окончил Академию управления при президенте.

Его новые обязанности Лукашенко очертил так: «Помощник по общим вопросам – это вопросы от земли до неба. Все вопросы, которыми занимается президент. Это помощник помощников. Это действительно так, потому что второе направление – вы должны как минимум собирать информацию от помощников с регионов, от других помощников и докладывать президенту в оперативном порядке. Постоянно находясь как уж на сковородке, постоянно находясь возле президента».

Интересный момент: при этом напутствии поведение Латышенка радикально отличалось от поведения большинства попадающих в рабочий кабинет президента: он много улыбался, словно общался со старым другом.

Спустя два года можно констатировать: внешне работа Латышенка как будто и не менялась. Он постоянно рядом с Лукашенко в безмолвной роли – во Дворце Независимости и в командировках. По ТВ не раз демонстрировали, как чиновник открывает двери перед входящими в кабинет президента гостями.


Роль Латышенка очень отличается от работы другого помощника руководителя страны Александра Косинца, который отвечает за стратегические проекты и публично держит ответ перед Лукашенко во время его поездок в регионы.

Общается с сыновьями Лукашенко

Очевидно, что Латышенок постоянно общается с младшим сыном руководителя страны, который много времени проводит с отцом. Но он также в неплохих отношениях с Дмитрием, средним сыном Лукашенко.

Дело в том, что они выступают за одну команду («Щит») в чемпионате Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд во второй лиге. По амплуа Латышенок – нападающий. Но результативностью похвастаться не может – даже на фоне защитника Дмитрия Лукашенко.
Дмитрий Лаптев
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