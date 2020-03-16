Лукашенко призывает нас не паниковать. А сам отменяет мероприятие за мероприятием
Очередное мероприятие с участием Лукашенко перенесено на неопределенный срок.
Оглашение послания Конституционного суда главе Беларуси и депутатам перенесли на неопределенный срок. Изначально планировалось, что послание будет оглашено 12 или 13 марта, пишет Белсат.
«Но его перенесли на неопределенный срок в связи с тем, что рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. В том числе было рекомендовано перенести и это событие», – сообщили БелаПАН в пресс-службе Палаты представителей.
Напомним, ранее был отменен «Большой разговор» с участием главы Беларуси и журналистов. Он планировался на 12 марта, но также был перенесен на неопределенный срок.
Тогда пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснила перенос «Большого разговора» "наслоением важнейших политических событий" в графике главы страны.
«Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью», – сказала она в комментарии TUT.by.
Как следует из статистики, пожилые люди являются самой уязвимой группой, которая имеет самый высокий риск развития тяжелых осложнений вирусных инфекций (грипп, парагрипп, аденовирусы, корь, пневмонии) вплоть до летальных исходов.
Именно среди людей после 50 и особенно после 60 лет наибольшая смертность от коронавирусной инфекции. Александру Лукашенко в этом году исполнится 66 лет.
На этом фоне заявление Лукашенко о том, что" мир сошел с ума из-за короновируса" выглядит несколько комичным
"Белорусский партизан"
17:42 16/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение