Кремль ответил Лукашенко

По словам представителя Кремля, в условиях распространения коронавируса каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми для обеспечения безопасности своих граждан.





«Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника — Беларуси», — подчеркнул Песков в ответ на критику, которой подверг решение России Александр Лукашенко.









Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что все государства должны принимать активные меры по борьбе с данной инфекцией.





Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Беларусью из-за распространения коронавируса.





Лукашенко раскритиковал это решение , заявив, что оно его озадачило. Он также отметил, что в стране обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса».













Однако по последним данным в Беларуси уже 36 зараженных, в России - 93 и если посмотреть на эти цифры в соотношении к количеству населения (9,5 млн беларусов против 145 млн россиян), то в Беларуси ситуация к оптимизму отнюдь не располагает.