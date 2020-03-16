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Бел Рус

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Кремль ответил Лукашенко

В Кремле рассчитывают на понимание со стороны Минска после принятого Москвой решения о закрытии границы между Россией и Беларусью. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, в условиях распространения коронавируса каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми для обеспечения безопасности своих граждан. 

«Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника — Беларуси», — подчеркнул Песков в ответ на критику, которой подверг решение России Александр Лукашенко.


Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что все государства должны принимать активные меры по борьбе с данной инфекцией.

Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Беларусью из-за распространения коронавируса. 

Лукашенко раскритиковал это решение, заявив, что оно его озадачило. Он также отметил, что в стране обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса».



Однако по последним данным в Беларуси уже 36 зараженных, в России - 93 и если посмотреть на эти цифры в соотношении к количеству населения (9,5 млн беларусов против 145 млн россиян), то в Беларуси ситуация к оптимизму отнюдь не располагает.
"Белорусский партизан"
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