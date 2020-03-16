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Экс-депутат Анна Канопацкая собралась провести пикет у Дома правительства в поддержку введения карантина

Бывшая депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анна Канопацкая заявила о намерении провести одиночный пикет из-за отсутствия в стране карантина в условиях пандемии коронавируса Covid-19.

"Обращение к правительству Республики Беларусь. Уважаемы господа, не берите грех на душу – объявите в стране карантин, закройте границы. Помогая вам принять данное решение проведу сегодня одиночный пикет", - написала Канопацкая в Twitter.

По словам экс-депутата, пикет она планирует провести у Дома правительства в понедельник вечером.

Как сообщалось, по состоянию на понедельник число заболевших коронавирусом в Беларуси выросло с 27 до 36. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, республика не планирует закрывать свои границы, глава государства также не видит необходимости в введении карантина.

Анна Канопацкая представляла в прежнем составе нижней палаты парламента оппозицию - Объединенную гражданскую партию. Из-за ряда разногласий со своей партией в сентябре прошлого года Канопацкая приостановила членство в ОГП. В декабре ОГП исключила Канопацкую из своих рядов "за утрату доверия".
Интерфакс
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