"Обращение к правительству Республики Беларусь. Уважаемы господа, не берите грех на душу – объявите в стране карантин, закройте границы. Помогая вам принять данное решение проведу сегодня одиночный пикет", - написала Канопацкая в Twitter.





По словам экс-депутата, пикет она планирует провести у Дома правительства в понедельник вечером.





Как сообщалось, по состоянию на понедельник число заболевших коронавирусом в Беларуси выросло с 27 до 36. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, республика не планирует закрывать свои границы, глава государства также не видит необходимости в введении карантина.





Анна Канопацкая представляла в прежнем составе нижней палаты парламента оппозицию - Объединенную гражданскую партию. Из-за ряда разногласий со своей партией в сентябре прошлого года Канопацкая приостановила членство в ОГП. В декабре ОГП исключила Канопацкую из своих рядов "за утрату доверия".