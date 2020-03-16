Напомним, после встречи кандидатов-участников «Народное голосование» (праймериз) с жителями Брестчины, Павел Северинец заявил, что праймериз по выбору единого кандидата в президенты может быть приостановлен.





Он назвал две причины развития таких событий: первая — коронавирус, из-за которого многие публичные мероприятия в стране отменяются, вторая — участие в «Народном голосовании» представителей БРСМ, райисполкомов и местных чиновников.





Эти вопросы кандидаты на «единого» обсудили сегодня на Совете штаба «Народного голосования». После чего Северинец заявил о выходе из «гонки».





— Я сыходжу з працэдуры праймерыз. Сітуацыя, па-першае, па каранавірусу: я настойваў на Радзе, каб з сённяшняга дня спыняць паездкі і сустрэчы, але гэта не было падтрымана іншымі кандыдатамі.





Другое пытанне было па ўдзелу прадстаўнікоў райвыканмкамаў, але калегі вырашылі, што гэта нармальна, што чыноўнікі ходзяць на праймерыз і галасуюць. У сувязі з гэтым свой далейшы ўдзел у праймерыз лічу немагчымым, — заявил Свеверинец.





Участвовать в президентской кампании в качестве независимого кандидата Северинец не планирует, поскольку из-за коноравируса, по его мнению, выборы и вовсе могут не состояться.





— У сувязі с каранавірусам я наогуле не бачу перспектыву масавых сходаў, выбараў. Бачу перспектыву байкоту і нацыянальнай забастоўкі. Але масавыя мірныя пратэсты — пад велізарным пытаннем, — говорит политик.





Как ранее сообщалось, к понедельнику, 16 марта, в общем «зачете» лидировал пока Северинец — 339 голосов, потом идет Юрий Губаревич — 201 голос, Николай Козлов — 47 голосов, Ольга Ковалькова — 20 голосов и Алексей Янукевич — 14 голосов.







