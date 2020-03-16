У Путина не исключили перенос голосования по Конституции

По словам одного из собеседников, это может произойти из-за мер по противодействию распространению коронавируса.





Об этом же пишут и " Открытые медиа ", приводя слова собеседника, близкого к администрации президента, и источника в полпредстве Северо-Западного округа. По данным издания, возможный перенос объясняется двумя причинами: невозможностью обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии и опасностью для граждан проведения массовых мероприятий, к каковым относятся и электоральные процедуры. Голосовать же дистанционно пока технически возможно только в Москве.





Рассматривается вариант, при котором голосование проведут летом, если ситуация улучшится, или уже осенью, в Единый день голосования, который намечен в этом году 13 сентября. "Причина переноса — тяжелая эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. На фоне общей паники тяжело объяснить необходимость явки в апреле, когда, как считается, угроза ещё не спадёт, и в разных отраслях экономики будут приниматься меры по изоляции и самоизоляции граждан, — говорит источник, близкий к администрации президента. — От всех будут требовать вовлечения в борьбу с вирусом, думаю, обосновать массовое голосование в этот момент будет непросто".





Дата голосования определяется указом президента. Он ещё не подписан, поскольку Конституционный суд пока не дал своего заключения о поправках. Пока голосование запланировано на 22 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный перенос, отметил, что "никаких альтернативных дат в настоящее время не рассматривают".





По официальным данным, в России сейчас более 50 случаев коронавирусной инфекции (было зафиксировано 63 случая, но несколько человек уже выздоровели).