+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко сообщил о запланированном телефонном разговоре с Путиным

Александр Лукашенко заявил, что пока не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным закрытие границы, но разговор запланирован.

"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", - сказал Лукашенко на встрече с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым в понедельник.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент заявил, что пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован. "Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - добавил он.

Кроме того, Лукашенко призвал российскую сторону не создавать панику. "Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами", - сказал он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Обращение к народу
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru