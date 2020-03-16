







По информации телеграм-канала, Лукашенко возмутился закрытием Россией границы с Беларусью.





"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", - цитирует Лукашенко Пул первого.





"Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - заметил Лукашенко, сказав, что из-за возникшей ситуации запланирован телефонный разговор с Путиным.





"Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело.

Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это - открывать. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают", - цитирует Лукашенко российский телеграм-канал Пул №3.









По словам Лукашенко, "если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира.

Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай Бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай Бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека", - возмутился Лукашенко.











